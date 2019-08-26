報上看到「韓國瑜訪星馬簽5600萬訂單」　他怒寫「台奸」被起訴

▲韓國瑜至新加坡超市簽約農產品訂單。（圖／記者洪正達攝）

記者孫于珊／台北報導

多討厭高雄市長韓國瑜？台北市一名65歲黃姓男子3月1日在大同區保安街的市立圖書館延平分館閱讀報紙時，一看到韓國瑜新聞竟抓狂發怒！拿筆在韓的頭像照片上寫下「台奸」等字眼。圖書館人員發現後立刻報警，儘管黃男否認犯行，但仍被依妨害公務罪起訴。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

起訴指出，黃男當時在閱覽報紙時，看到韓國瑜出訪馬來西亞及新加坡的相關報導，內容指韓促成5600多萬台幣的農產訂單，令黃男越看越不滿，直接在韓的受訪照片上寫「台奸、共產黨、中間人」等字樣。

館方忍無可忍堅持提告，表示黃男從去年10月開始，就屢屢在圖書館提供給民眾的各大報紙上寫字、畫線、畫圖等，不僅毀損公物，也損害其他使用者權益。而黃男到案後則辯稱不是他亂畫的，也不知道是誰所為。

但監視器畫面會說話，檢察官認定黃男在韓照片上寫字的犯行屬實，構成《刑法》138條「毀損公務員職務上掌管文書致令不堪用」罪名，並向法院聲請簡易判決處刑。至於館方加碼提控黃男其他亂標註行為，檢察官則認為，無礙於閱讀，不構成罪責。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

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