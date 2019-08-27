　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺韓大將「北漂媽媽」怒轟：北漂的孩子沒回來！韓國瑜卻選總統北漂了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

北漂妹錯過爺爺最後一面，網友貢丸湯吃到變羹，有人卻覺得是不孝到讓人想哭。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜、石明謹）

▲挺韓大將「北漂媽媽」在節目上怒控北漂的孩子還是沒回來！（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者林彥臣／綜合報導

在2018九合一大選的挺韓大將「北漂媽媽」潘金英也倒戈痛批高雄市長韓國瑜，到現在北漂的孩子沒回來，結果韓國瑜卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑對北漂媽媽潘金英提問表示，韓國瑜的聲勢不斷地下滑，高雄市一個關鍵嗎？你現在在高雄聞到的、聽到的是什麼樣的感覺？

▲▼北漂媽媽指控，韓國瑜在造勢，高雄偏鄉居民證在顛沛流離。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲北漂媽媽指控，韓國瑜在造勢，高雄偏鄉居民證在顛沛流離。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

潘金英表示，8月11號的時候，利奇馬颱風造成高雄偏鄉的桃源區、那瑪夏區那邊下大雨，造成道路的坍方，以及偏鄉地區必須遷村，「當天我看到的是，我們的韓市長在南投造勢啊！」他誇獎的是洪秀柱委員有多偉大，然後拜了七間廟，他有沒有想到高雄的市民證在雨災當中流離顛沛，受到水災雨患之苦啊！

潘金英說，當初他當選的時候舉市歡騰，高雄的市民多麼的開心，之前遇到支持韓國瑜的朋友，都會特別過去鼓勵他，但是現在遇到這些朋友竟然對她說，「凶星入景，你當作星光燦爛」。

潘金英抱怨，一路下來韓國瑜是在比爛，一個當市長的星期六、星期日還是高雄市民的市長，市長是民選出來的，就要24小時Stand by啊！

潘金英指出，當她PO出一些請韓市長多關心市民、多關心偏鄉居民的時候，某些韓粉霸凌她，說她因為入黨沒有4個月不能選立委，懷恨韓國瑜，但是選立委是國民黨提名，不關韓國瑜的事，而且當時的初衷是希望挑戰艱困選區，也希望幫韓市長選總統多爭取一些票源，但是一路走來看到的是韓市長大話連篇，說話都不實際，什麼都沒做，市政都亂七八糟。

►生火了！連我媽都用到發光

▲▼北漂媽媽潘金英控訴北漂的孩子沒回來，市長卻要北漂總統。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲北漂媽媽潘金英控訴北漂的孩子沒回來，市長卻要北漂總統。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

潘金英更提到，「我們北漂的孩子回來了嗎？我們北漂的孩子沒回來！」結果未來的總統參選人卻要北漂了！剛開始非常挺他，但是現在這樣子看他一路以來，他沒有把高雄市民放在心上！

ET快訊
快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居
「一次2000元」邀12歲少女壞壞5次！摩鐵、停車場留痕跡　
神秘「1403」狂出現！孫幫嬤撿骨「挖出洋娃娃」...驚人真

關鍵字：北漂媽媽,潘金英,韓國瑜,高雄,關鍵時刻,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／咬牙扛房租、學費！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜

影／抖M妹躺爸身上「要求被打」！下秒奶音甜喊：不要嘛～超煽情　媽急撇清

影／超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

高雄趕回屏東「連一周睡不著」！駕駛嚇壞：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

影／他領20萬元ATM狂叫！5分鐘內「3輛警車」包圍…嚇傻：太誇張了

影／32歲單親媽撞違規車！3天後不治器捐…留2幼子　北投人淚「想捐助學金」

挺韓大將「北漂媽媽」怒轟：北漂的孩子沒回來！韓國瑜卻選總統北漂了

「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了

快訊／郭台銘見塔羅牌大師是「愛護粉絲」　臉書澄清：我不相信算命

影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

曾沛慈演唱會有超難請「天菜」　有SpeXial？...擔心「邀的到嗎」

挺韓大將「北漂媽媽」怒轟：北漂的孩子沒回來！韓國瑜卻選總統北漂了

「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了

快訊／郭台銘見塔羅牌大師是「愛護粉絲」　臉書澄清：我不相信算命

影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

倒垃圾也能「撩妹」　新北市限量推出三款文青風垃圾袋

陳水扁讚蔡英文認錯　再要求收回對台中人說的「那句話」

有信心爭取6席不分區…徐永明：我的責任是把黃國昌送進立法院

大師開示郭台銘選總統　蘇貞昌：我不相信塔羅牌

柯文哲要求說清「台灣價值」　蔡英文親自給答案了

視訊指揮防颱救災挨批耍官威　蘇貞昌：這都是行之有年的SOP

「鑽車縫慘摔」貨車輾爆車頭！騎士輪下逃死愣坐路邊　網：搶搭鬼月末班車嗎

颱風天放飛鸚鵡墜海亡！他「568字還原」：鳥解練的…主人CPR照曝光

監視器拍下他最後身影！「台灣留學生」失蹤超過7天　家屬赴美求真相

超過5度就會被熱死！　南極驚見神祕凸眼粉膚色新魚種

2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽　UBA四強抗亞洲勁旅

挺韓大將「北漂媽媽」怒轟：北漂的孩子沒回來！韓國瑜卻選總統北漂了

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

花100塊神手一扭！　曬3.3公分「比小指短」小物他秒傻眼...網反推：超精細

韓妞網紅們最愛髮色全集：大勢「橄欖棕」崛起、奶茶棕穩穩不敗

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

笨賊深夜鑽車「喜偷零錢223元」 車主一旁撞見使力堵車門活逮人

政治熱門新聞

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘..

不只韓冰認證　昔日同學加碼爆料

韓國瑜學歷被疑造假　大學同學P..

愛護粉絲！郭台銘臉書澄清：我不..

她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸..

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓..

榜單曝光　韓國瑜怒了：我被逼到..

蔡教授教英文　「邁邁」化身彩蛋..

快訊／蔡英文道歉：紐約辦事處是..

柯P要求說清台灣價值　蔡英文親..

韓國瑜秀畢業證書　黃創夏675..

郭台銘籌組青年軍　「借將」深化..

新身分證刪配偶、性別欄？內政部..

徐永明：我的責任是把黃國昌送進..

更多熱門

相關新聞

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

大甲鎮瀾宮董事長顏清標25日出席豐原藍營聚會公開挺韓，但上台致詞時意有所指，稱國民黨初選已經結束，「有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動」、「有錢是他家的事」，被外界解讀是針對郭台銘。永齡基金會副執行長蔡沁瑜在談話節目透露，當初郭董第一次選舉站台，就是幫顏清標，所以聽到這番話，內心有很多感慨。

愛護粉絲！郭台銘臉書澄清：我不相信算命

韓國瑜帶李佳芬看電影　學生喊「高雄發大財」

大師開示郭台銘選總統　蘇貞昌：我不相信塔羅牌

柯P要求說清台灣價值　蔡英文親自解答

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

愛吃生魚片...腸壁寄生「20隻白蟲」狂鑽扭

豆花妹吃婚宴破尺度！

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？

12號颱風「楊柳」可能在明後天生成！

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇翻

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面