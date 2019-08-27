挺韓大將「北漂媽媽」怒轟：北漂的孩子沒回來！韓國瑜卻選總統北漂了

▲挺韓大將「北漂媽媽」在節目上怒控北漂的孩子還是沒回來！（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



記者林彥臣／綜合報導

在2018九合一大選的挺韓大將「北漂媽媽」潘金英也倒戈痛批高雄市長韓國瑜，到現在北漂的孩子沒回來，結果韓國瑜卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑對北漂媽媽潘金英提問表示，韓國瑜的聲勢不斷地下滑，高雄市一個關鍵嗎？你現在在高雄聞到的、聽到的是什麼樣的感覺？

▲北漂媽媽指控，韓國瑜在造勢，高雄偏鄉居民證在顛沛流離。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



潘金英表示，8月11號的時候，利奇馬颱風造成高雄偏鄉的桃源區、那瑪夏區那邊下大雨，造成道路的坍方，以及偏鄉地區必須遷村，「當天我看到的是，我們的韓市長在南投造勢啊！」他誇獎的是洪秀柱委員有多偉大，然後拜了七間廟，他有沒有想到高雄的市民證在雨災當中流離顛沛，受到水災雨患之苦啊！

潘金英說，當初他當選的時候舉市歡騰，高雄的市民多麼的開心，之前遇到支持韓國瑜的朋友，都會特別過去鼓勵他，但是現在遇到這些朋友竟然對她說，「凶星入景，你當作星光燦爛」。

潘金英抱怨，一路下來韓國瑜是在比爛，一個當市長的星期六、星期日還是高雄市民的市長，市長是民選出來的，就要24小時Stand by啊！

潘金英指出，當她PO出一些請韓市長多關心市民、多關心偏鄉居民的時候，某些韓粉霸凌她，說她因為入黨沒有4個月不能選立委，懷恨韓國瑜，但是選立委是國民黨提名，不關韓國瑜的事，而且當時的初衷是希望挑戰艱困選區，也希望幫韓市長選總統多爭取一些票源，但是一路走來看到的是韓市長大話連篇，說話都不實際，什麼都沒做，市政都亂七八糟。

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▲北漂媽媽潘金英控訴北漂的孩子沒回來，市長卻要北漂總統。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



潘金英更提到，「我們北漂的孩子回來了嗎？我們北漂的孩子沒回來！」結果未來的總統參選人卻要北漂了！剛開始非常挺他，但是現在這樣子看他一路以來，他沒有把高雄市民放在心上！