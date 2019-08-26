金甘心！日青年單車環島碰「白鹿」攪局　警張羅吃住　

▲1名日籍青年準備來台騎單車環島，恰巧碰上白鹿颱風攪局，只好到警局請求員警幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日本1名館姓男子（18歲），23日晚間7時許牽著單車進入通霄分局向通霄派出所，並向值班員警詢問，但因語言不通，你一言我一句後，才得知日籍青年是想商借廁所並在旁邊空地搭帳篷過夜；所長考量颱風將至，搭棚恐怕會發生危險，便主動自掏腰包購買熱食予於果腹，再協助引導入住轄區旅社，平安度過颱風夜。

警方表示，這名18歲日籍青年，一心想到台灣環島，20日從大阪到桃園借朋友家住一宿後，21日一早就出發南下，開始了他的環島之旅，就這樣一路騎到了苗栗縣通霄鎮。23日晚間7時許，見到天色已暗，剛好碰到派出所，便向值班員警商借盥洗室，並要求借用警局外的空地搭帳篷過夜。

▲通霄派出所所長劉清正，見這名日籍青年飢渴難耐，便自掏腰包購買便當及牛奶予果腹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警員李信維表示，因自己不懂日文，大家比手畫腳一番後，才知道日男是想借地方洗澡，並想要在警局外搭帳篷過一夜；當天正好又是颱風「白鹿」發布陸上警報的時候；所長劉清正見日男又飢又渴，便自掏腰包購買便當及牛奶給予果腹，又怕風大雨大，若冒然在廣場搭帳棚過夜，恐有人身安危之慮，便建議可夜宿轄區內旅社，再看明日天氣狀況再接續環道行程，以避免意外事故發生，日男當晚便入住旅館，對於警方暖心對待甚是感激。

日男臨走前也向警方表示，聽聞台灣是個美麗寶島，不僅治安良好，美食種類眾多、山水秀麗且人心熱情善良，來這一趟，果然不虛此行！