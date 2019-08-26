　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金甘心！日青年單車環島碰「白鹿」攪局　警張羅吃住　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲1名日籍青年準備來台騎單車環島，恰巧碰上白鹿颱風攪局，只好到警局請求員警幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1名日籍青年準備來台騎單車環島，恰巧碰上白鹿颱風攪局，只好到警局請求員警幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日本1名館姓男子（18歲），23日晚間7時許牽著單車進入通霄分局向通霄派出所，並向值班員警詢問，但因語言不通，你一言我一句後，才得知日籍青年是想商借廁所並在旁邊空地搭帳篷過夜；所長考量颱風將至，搭棚恐怕會發生危險，便主動自掏腰包購買熱食予於果腹，再協助引導入住轄區旅社，平安度過颱風夜。

警方表示，這名18歲日籍青年，一心想到台灣環島，20日從大阪到桃園借朋友家住一宿後，21日一早就出發南下，開始了他的環島之旅，就這樣一路騎到了苗栗縣通霄鎮。23日晚間7時許，見到天色已暗，剛好碰到派出所，便向值班員警商借盥洗室，並要求借用警局外的空地搭帳篷過夜。

▲通霄派出所所長劉清正，見這名日籍青年飢渴難耐，便自掏腰包購買便當及牛奶予果腹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲通霄派出所所長劉清正，見這名日籍青年飢渴難耐，便自掏腰包購買便當及牛奶予果腹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警員李信維表示，因自己不懂日文，大家比手畫腳一番後，才知道日男是想借地方洗澡，並想要在警局外搭帳篷過一夜；當天正好又是颱風「白鹿」發布陸上警報的時候；所長劉清正見日男又飢又渴，便自掏腰包購買便當及牛奶給予果腹，又怕風大雨大，若冒然在廣場搭帳棚過夜，恐有人身安危之慮，便建議可夜宿轄區內旅社，再看明日天氣狀況再接續環道行程，以避免意外事故發生，日男當晚便入住旅館，對於警方暖心對待甚是感激。

日男臨走前也向警方表示，聽聞台灣是個美麗寶島，不僅治安良好，美食種類眾多、山水秀麗且人心熱情善良，來這一趟，果然不虛此行！

ET快訊
利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！義氣挺身說話了
咬牙扛房租+學費！女大生示範全聯「350吃1週」：去市場更便

關鍵字：日本青年,單車環島,白鹿颱風　

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭8月爆發2件「屈公病」病例　　目前共3例境外移入

晨運翁迷途蹲坐路旁喊「好渴、好熱」　龍潭警查身分助返家

白鹿颱風臨去秋波帶來台南樹木災情　已大致處理完成

金甘心！日青年單車環島碰「白鹿」攪局　警張羅吃住　

民眾名下沒車卻被告發闖紅燈　陳怡珍指烏龍罰單沒人管

四寶報到！竹市北區戶所今年首件第四胎寶寶生育補助

「台灣阿甘」林明德扺達宜蘭撿垃圾　林姿妙：感佩實踐環保愛護環境

竹市奶瓶禮盒組　奪下德國紅點設計獎

海外工廠承接產能　桃園定穎電子10/15解僱420人剩70人

基層建言徵召洪秀柱參選台南立委　謝龍介：會全面評估

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

宜蘭8月爆發2件「屈公病」病例　　目前共3例境外移入

晨運翁迷途蹲坐路旁喊「好渴、好熱」　龍潭警查身分助返家

白鹿颱風臨去秋波帶來台南樹木災情　已大致處理完成

金甘心！日青年單車環島碰「白鹿」攪局　警張羅吃住　

民眾名下沒車卻被告發闖紅燈　陳怡珍指烏龍罰單沒人管

四寶報到！竹市北區戶所今年首件第四胎寶寶生育補助

「台灣阿甘」林明德扺達宜蘭撿垃圾　林姿妙：感佩實踐環保愛護環境

竹市奶瓶禮盒組　奪下德國紅點設計獎

海外工廠承接產能　桃園定穎電子10/15解僱420人剩70人

基層建言徵召洪秀柱參選台南立委　謝龍介：會全面評估

渣打銀行預測美經濟衰退可能性升至40％　增持黃金是好選擇

遠見／屏東甜滋滋　巧克力饗宴任你吃

高雄男自稱遭擄到摩鐵毆打　短褲女嚇到語無倫次！警搜出毒咖啡

遠見／史瑞吉：KPI評估須改革　AI是輔佐企業最佳導師

《獵鷹與酷寒戰士》首張海報曝光　酷寒戰士剪頭髮網歡呼：終於！

美網／不被期待沒壓力　茲維列夫力求擺脫大滿貫魯蛇　

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

上《玩很大》被狂罵「退出演藝圈去結婚」！　黃沐妍真的披婚紗：丟紅色炸彈給你嗎

木盆沙拉比臉還大！華山市場高CP值早午餐　還有濃郁奶茶

世籃賽／體認非每場必勝　透納：很多隊想擊敗美國隊

地方熱門新聞

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」..

快訊／台中不明停電！台電、中火..

樂天社區農產加工品研習提升價值

神蹟！供品35秒掃光　大家滿載..

日月潭颳起11級陣風　路樹壓2..

配合產線整併　定穎電子解僱42..

百戶里民「一家一菜」　分享家常..

白鹿颳倒樹、壓垮桌椅　民眾心好..

基層建言徵召洪秀柱參選台南立委

軍官退伍栽種小黃瓜　吳志賢採軍..

民眾沒車卻被告發闖紅燈烏龍罰單..

他中風3次勤復健　只為重拾琴鍵

安平觀音亭三時繫念法事百僧共參..

宏願大千世界法會　各政要到場

更多熱門

相關新聞

桃園市后厝國小「單車環島」冒雨出發

「真開心，馬前總統為我們單車環島騎領航…」前總統馬英九8日蒞臨桃園后厝國小，參加后厝國小每年畢業生的重要活動「騎單車環島」時指出，去年，他收到后厝國小同學來信，邀請他和同學們一起騎車環島，他認為騎單車是很好的運動，因此歡喜前來。馬前總統並在臉書籲請民眾，如果在路上看到這群小勇士，記得給他們鼓勵！

流連忘返賞燈會　警提供住宿外籍遊客免流落街頭

報311恩情　志水直樹單車環島送正能量

單車環島　德警曝：基層月薪最高15萬

「單車環島遊台灣」網站上線

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面