馬英九領航　桃園后厝國小「單車環島」冒雨出發

▲馬前總統抵桃園市后厝國小，為「單車環島」領航，受到師生熱絡歡迎。（圖／擷取自馬前總統臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「真開心，馬前總統為我們單車環島騎領航…」前總統馬英九8日蒞臨桃園后厝國小，參加后厝國小每年畢業生的重要活動「騎單車環島」時指出，去年，他收到后厝國小同學來信，邀請他和同學們一起騎車環島，他認為騎單車是很好的運動，因此歡喜前來。馬前總統並在臉書籲請民眾，如果在路上看到這群小勇士，記得給他們鼓勵！

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▲▼前總統馬英九冒著低溫寒雨登上鐵馬帶隊出發。（圖／擷取自馬前總統臉書）

單車環島是桃園后厝國小每年畢業生的重要活動，也是社區民眾關心的大事。今年已經是第八次辦理單車環島活動，該校應屆畢業生，在校長黃晃盟帶領下，今天起展開為期14天的單車環島，用單車貼近台灣這一片土地，體驗這一片土地的變化與力量。

▲▼馬前總統抵桃園市后厝國小，為「單車環島」領航，受到師生熱絡歡迎。（圖／擷取自馬前總統臉書）

黃晃盟說，出發當天，他們「什麼都不是」，在征途中，他們由「小騎士」轉變為「小勇士」，直至返抵校門那一刻，全校師生及許多家長熱烈歡迎。在學弟、學妹的心中，在老師和家長的眼裡，他們最後都成為「小英雄」了。這是一種完成目標的心靈悸動，完成了對自己的承諾，在他們一生中，永遠是不可磨滅的記憶。

后厝國小位於桃園市大園區，是靠近西部濱海公路旁的偏遠學校。其中低收、外配、弱勢學生比例達50%，並有懷德育幼院18位院童就讀。為了籌措單車環島的經費，除了積極申請官方、民間各項補助外，我們也結合家長、社區與孩子一起進行義賣活動，讓孩子學習「自助天助」。