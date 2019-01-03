報311恩路跑寫下「花蓮加油」　志水直樹再單車環島推正能量

▲志水直樹送給魏嘉賢去年在花蓮以GPS跑步軌跡寫下「花蓮加油」印成的地圖。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾在去年五月來台，以GPS跑步軌跡在花蓮寫下「花蓮加油」的日本小學老師志水直樹，2日上午拜會花蓮市長魏嘉賢，贈送100本笑顏月曆，向台灣朋友推動正能量，同時也要向日本的親友及他的學生，宣揚台灣的美景。



去年12月26日，志水直樹由中壢市出發，展開十天「桃太郎單車環島接力賽」的行程，一路由各縣市車友接應陪騎，展現笑顏正能量。

▲志水直樹分享他親手規劃印製的笑顏月曆，透過微笑臉譜讓每一天都充滿了希望。



再過一個多月是花蓮0206花蓮強震周年紀念，志水直樹在花蓮發生強震後，特地從日本來到台灣以單車環台，在台北及花蓮分別以GPS跑步軌跡寫下「日本愛台灣」與「花蓮加油」，以正能量鼓勵災民走出陰霾。這次再度來台，和大家分享他親手規劃印製的笑顏月曆，透過微笑臉譜讓每一天都充滿了希望。



魏嘉賢表示，花蓮發生強震之後，國內外關懷如雪片般湧入，其中有不少來自日本，包括花蓮市的姊妹市與那國町等多個城市。感謝志水直樹老師再度將他對台灣與花蓮的關懷透過行動來呼籲大家能謹記即使面臨災難，一樣要擁有正能量的打拚精神。

▲志水直樹親手規劃印製的笑顏月曆。



32歲的志水直樹是在四年前依家鄉過新年的習俗，在邁入新年的那一刻環繞神社一圈祈福，當時他打開手機GPS定位，意外發現路跑的路徑與文字相似，也因此給了他靈感，決定到處用足跡「寫」字留下紀念。

去年地震重創花蓮時，他感念於台灣在日本311大地震的捐助恩情在台灣友人的協助下，先在台北找到樂利街與基隆路附近的三角形街廓，做為「愛心」的起點，開始以「足」書寫對台灣與花蓮的關懷。

▲去年志水直樹由中壢市出發展開12天的「桃太郎單車環島接力賽」。



志水直樹說，這次透過「桃太郎單車環島接力賽」，除了推動正能量之外，最想做的就是要將這次的活動做成完整紀錄，讓在日本的親友及他的學生未來有機會也可以規劃個人或團體到台灣旅遊的行程，無論是單車、徒步環島，或是自駕遊，都能夠從當中領略台灣的美景與風情，同時台灣這邊也可以前往日本做類似的旅遊，以促進台日兩國的觀光互動。



志水直樹除了送給魏嘉賢微笑月曆之外，也送他去年在花蓮以GPS跑步軌跡寫下「花蓮加油」印成的地圖。魏嘉賢也回贈國旗T恤，以及城市杯及紀念郵票，並邀請喜歡極限運動並且在日本保持高空彈跳金氏紀錄的志水直樹老師參加2019太平洋縱谷馬拉松，以路跑行動來為台日友誼促進觀光。