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扛百萬學貸闖紐約！江孟芝被爆「靠男人金援」　她發文駁斥：用生命保證

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▲▼美女設計師江孟芝素顏直播談論石虎風波。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

▲美女設計師江孟芝近日身陷石虎風波。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

記者張嘉晏／綜合報導

設計師江孟芝近日深陷「石虎抄襲風波」，從小家境清苦的她扛著學貸赴紐約讀碩士，最後還靠自己還清百萬債務，勵志故事讓她受邀回母校演講。然而近有網友指出，她其實是靠當時的男友、也就是現任老公金援；對此她則是在個人臉書帳號澄清「從沒拿過男人的錢」，且絕對可以用生命擔保。

來自屏東的江孟芝從小家境清苦，即便如此，她仍努力奮鬥，不跟家裡拿錢，24歲赴紐約視覺藝術學院攻讀電腦藝術碩士，邊讀書邊賺生活費，最後在27歲時還清百萬學貸，還成為線上遊戲《英雄聯盟》遊戲互動設計和視覺美學的功臣之一，成功翻轉人生，激勵許多網友。

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▲▼屏東女孩勇扛百萬學貸闖紐約，成《英雄聯盟》暴紅推手。（圖／江孟芝FB）

▲江孟芝曾回母校演講激勵學弟妹。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

然而隨著石虎風波，PTT上也有網友爆料「江孟芝出國其實是靠男人金援的」，網友指稱江孟芝當時的男友、也就是現任老公，背景是屏東的醫生世家，「有點概念就知道上一輩小鎮，醫師的財力是怎麼樣的狀況，金援根本就源源不絕啊！」

該網友還說，江孟芝所參加的大獎作品都是「一稿多投」，「而且這些獎大部分報名費貴到炸，所以一定要有個有錢老公才有辦法一邊還學貸、一邊外包這些技術又參加這些獎、然後又同時搞這堆行銷包裝。」

對此江孟芝25日則在私人臉書帳號回應道，自己從來沒有拿過男人的錢，「一路以來從出國、房租、生活費、學費、簽證、到現在養家，負擔家裡的醫療費，十幾年都沒有。」她還表示自己有銀行證明、匯款證明和收據，同時也願意用性命做保證，「所有不實的留言，將會依法辦理。」

▲▼ 江孟芝25日澄清 。（圖／翻攝自臉書Meng Chiang）

▲ 江孟芝25日發文澄清 。（圖／翻攝自Facebook／Meng Chiang）

江孟芝近日為台鐵彩繪列車做設計，不過卻被眼尖網友發現石虎插圖和俄國插畫家的作品相似度超高，質疑她抄襲。她也在22日開直播道歉，自己的確是買圖庫後選出來的，設計前有做功課，但否認抄襲一說。

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關鍵字：石虎,江孟芝,台鐵

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