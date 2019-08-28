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快訊／江孟芝975字首發聲！「感謝俄國原作者無私」 25萬設計費全捐給石虎

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▲▼江孟芝975字聲明。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝）
▲針對石虎事件，江孟芝在臉書發出4點澄清。（圖／截自江孟芝臉書）

生活中心／綜合報導

觀光局斥資300萬元打造的集集彩繪列車因設計師江孟芝被踢爆，「石虎圖」是從圖庫買來的「花豹圖」，引起網友熱烈討論，隨後該圖的俄羅斯原創設計師也提供3張新圖供全台使用，卻被觀光局婉拒。江孟芝28日中午也在臉書發出975字聲明稿，除了虛心接受外界的批評指教，也感謝「俄羅斯設計師的無私」，最後針對各界質疑提出4點澄清。

▲▼俄羅斯設計師好意泡湯！觀光局「採用石虎圖2.0」護江孟芝…網全氣炸。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）
▲俄羅斯設計師Катя Mолодцова提供3張新圖供全台使用，江孟芝感謝她的無私。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

江孟芝聲明稿全文：

請繼續往下閱讀...

大家好，很抱歉讓所有關心我的朋友擔心了！

首先，針對整個集集彩繪列車所延伸出的風波，感到抱歉與內疚。關於整台列車的創意，是以集集大地震跟集集山蕉為主要設計概念石虎為列車中的其中一個元素，因為我的疏忽沒有辨別石虎的特徵，在合法使用素材的情況下，造成這次大家爭論的焦點，身為主要設計師的我，願意扛起所有責任，努力修正結果，26號晚間已經公布由特生中心認證的石虎圖像，在最短的時間內彌補這次的失誤，受到很多人合理的批評指教，我虛心接受。

這次的專案由頂尖整合行銷有限公司得標，我作為配合的設計師，其中設計經費為二十五萬元，我很榮幸也非常樂意全數捐給特有生物研究保育中心，專款專用於石虎的救傷野放及讓該列車更美好呈現使用，為保育石虎盡一份微薄的心力，希望整件事情在大家共同的關注之下，全台灣更了解石虎保育的重要性。

接著，我非常感謝俄羅斯的設計師Катя Mолодцова的無私，畫出這麼可愛的石虎圖樣提供大眾使用，一起為台灣石虎的保育做出貢獻，也因為有這次的過程，讓我學習到寶貴的一課，在未來設計上我會更加小心謹慎，大家對我批評指教，都是我設計生涯上的動力。

最後，網路上及社群上，有許多不實言論正無限蔓延，不但攻撃我本人，甚至對我的家人造成無可抹滅的傷害。對於這些言論，也有以下幾點澄清：

1. 我這一路從出國、房租、生活費、學費、簽證甚至家裡的醫療費用等，都是出自我自己的收入，完全沒有如網友所說的有男友金援，十幾年來都是如此。相關的匯款紀錄，都可以佐以證明。

2.關於相關藝術大獎及歷年作品，有許多作品仍在整理中。雖然甚至礙於與合作方的保密條款無法主動公開，但必要時我也可以配合進行澄清。

3.關於網友提到沒有CS背景，我自己的所有作品皆由我自己製作完成，完全沒有委外廠商協助。如有必要，我亦可以提供相關檔案紀錄證明。

4.網友提及我書中都是「滿滿的外掛」，我每一句話都可以提供照片、文書來佐證，絕對沒有誇大與不實，更不是外掛。

為保護家人及自己，我在此呼籲所有的網友應理性發言，同時面對不實的指控及誹謗，我也將透過法律程序保障自己權利。未來相關案件的細節，也將委由周宇修律師統一協助。

衷心感謝關心這件事情的朋友們，讓我們一起為石虎，還有其他各式各樣的動物、森林、海洋等自然生態努力，也繼續鼓勵公部門翻轉台灣美學的心意，我也會持續創作，為台灣付出，希望整件事情能夠有個美好的結局。

江孟芝
2019.8.28

▲▼江孟芝975字聲明。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝）
▲江孟芝聲明稿全文。（圖／截自江孟芝臉書）

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