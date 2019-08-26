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駐紐辦變蔡英文政績？　藍委批：根本「割稻尾之神」！

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▲▼國民黨立院黨團「蔡英文假魄力 駐紐辦變妳的政績樓」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立院黨團「蔡英文假魄力 駐紐辦變妳的政績樓」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文日前在台中舉行「辣台派」開講，提及台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入，結果遭到前總統陳水扁打臉。對此，國民黨立院黨團26日批評，蔡英文為了2020競選連任，拿前任總統政績為自己造神，根本就是「割稻尾之神」。

國民黨團26日召開「蔡英文假魄力 駐紐辦變妳的政績樓」記者會，總召曾銘宗指出，當時駐紐約代表辦事處長夏立言就直指，該代表處大樓早在2005年4月及5月已經陸續搬遷進駐，並於同年10月6、7、8日連續3天在該大樓舉辦國慶酒會，這是僑界共同知悉的事實。蔡英文接任行政院副院長是在2006年1月，為何宣稱這是她任內的政績？是記憶錯誤？還是故意膨風？國民黨團要求蔡英文應該向國人說清楚講明白。

曾銘宗批評，蔡英文近來一直強調自己3年任內政績，國民黨團就客觀將蔡政府與馬政府8年做比較。經濟平均成長率：馬政府2.83%、蔡政府2.4%；民間投資實質成長率：馬政府1.59%、蔡政府1.07%；新南向出口成長率：馬政府5.5%、蔡政府4.5%：國際來台觀光人數成長率：馬政府14.06%、蔡政府1.97%；邦交國損失：馬政府8年斷交1國、蔡政府3年斷5國。

曾銘宗強調，綜觀以上數字來看，蔡英文主政3年，除操作統獨爭議，還是操作統獨，看不到有突破性的政績，就任總統時的承諾，包括兩岸關係維持現狀、改善低薪情況、提供完整長照服務等，為何迄今仍全部跳票？是不是也該一併向全民講清楚？

藍委林奕華抨擊，蔡英文似乎不甘只做「辣台妹」，現在還要造神，拿紐約辦事處購樓過程當作自己的政績，結果造神不成，變成「割稻尾之神」。2004年5月19日蔡英文卸任陸委會主委時，採購紐約外館專案還未開始，7月外交部才決定購買，當時的蔡英文並無公職身分。2005年2月，蔡英文擔任民進黨不分區立委，3月份外館購樓專案結束，而這一整年蔡英文在立法院提出的質詢次數19次（含書面質詢），沒有一次質詢內容與外館購樓有關。

林奕華痛斥，蔡英文根本就是在「膨風」政績，不單單在陸委會主委任職期間與外交無關，甚至在擔任不分區立委期間也與國安團隊無關，蔡英文只能用一個謊去圓一個謊，說錯了，道歉有這麼難嗎？

長居紐約的國民黨僑選不分區立委童惠珍表示，在美僑界聽到蔡英文如此「膨風」，深感不以為然，身為一位總統，竟將外交、僑務人員辛苦打拼的成果，在根本沒有參與的事實下，做為自己的政績，讓僑胞難以苟同。

童惠珍回憶說，當年駐美代表處處長夏立言，為了解決駐館租金過高，以及使用面積不足的問題，決定向外交部提出「駐紐約辦事處購置館舍計畫」，過程相當艱辛，2004年7月外交部同意編列預算，隔年4月駐美約代表陸續進駐，當地僑社還熱心捐輸許多設施。

童惠珍氣憤表示，這段過程蔡英文完全沒有參與過，卻往自己臉上貼金，真好意思把紐辦購置拿來當政績！包括兩岸關係與政策，蔡英文也是掠奪馬政府所建立起的成果，有這樣的總統，盡將前朝的政績貼在自己的臉上，就讓人民在2020將蔡英文下架吧！

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關鍵字：蔡英文,曾銘宗,國民黨,駐紐約辦公室,2020總統大選

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