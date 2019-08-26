韓國瑜爆運將說「現在誰看台北？」研討會後又「神隱」記者枯等35分鐘！

▲韓國瑜和與會學者們大合照。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日取消台中競選行程，稱要留守高雄防颱，卻一整天都沒有公開露面，只留副市長李四川坐鎮災害應變中心。而他26日一早準時出席財政研討會，卻只花了20分鐘在會中致詞、跟大家合照，之後就離開回到市長室，讓現場等著準備聯訪的媒體足足等了35分鐘，韓國瑜才終於又現身接受訪問。

「白鹿」颱風來襲，韓國瑜24日上緊發條，早上8點和晚上8點，都親自召開防災會議，展現市長風範。他原本25日要到台中跑競選行程，也稱因為要防颱而取消。但25日當天風雨漸緩，災害應變中心降為3級開設，韓國瑜也再度「神隱」，沒有任何勘災行程，只留下副市長李四川坐鎮。韓國瑜整天唯一的「公開行動」，就是在臉書PO出「東吳大學英語系學士學位證明書」，回應外界對他學歷的疑慮。

▲韓國瑜26日的公開行程，註明早上9點會後聯訪。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜26日一早9點，準時到高雄四維行政中心出席財政研討會，他進場跟與會學者打招呼時，還不忘自嘲「看我的臉是不是都被打到黑黑的？」。韓國瑜在致詞時提到，他日前到台北搭計程車時，跟司機聊到現在台北經濟發展怎麼樣？司機卻搖頭說「現在誰看台北？大家都在看高雄！」。

「整個高雄的形象、知名度、被注意度、被關注度，大概這幾十年是從來沒有過的，包括海內外、現在整個台灣，幾乎都是看高雄」，韓國瑜指出，這是他上任8個多月以來覺得比較安慰的事。而他在研討會中僅花了20分鐘致詞和合照，之後就回到市長室，由於公開行程上註記「會後聯訪」，因此大批媒體都在現場守候，記者們苦苦等了35分鐘之久，韓國瑜才終於現身受訪，而他回答3個問題後，就火速離開、接著參加下一場10點15分的活動。

▲韓國瑜讓媒體等了35分鐘後才終於現身受訪。（圖／記者賴君欣攝）