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港府預警「經濟颱風」逐漸形成！　失業率漲至4.3%恐爆裁員潮

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▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

▲25日的荃葵青遊行結束後，示威者和警方爆發衝突。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

持續逾2個月的示威行動仍在發酵，令香港經濟雪上加霜。財政司長陳茂波25日發表題為《保「飯碗」》的網誌，稱中美貿易摩擦再升溫，外圍環境變壞，加上本港社會暴力衝突持續，香港「經濟颱風」逐漸形成，零售業和飲食業近月收入錄得大幅雙位數下跌，有酒店和酒樓已要求員工放無薪假，情況拖延下去，恐怕會出現裁員。

▲港財政司長陳茂波。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

港財政司長陳茂波。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

陳茂波指出，訪港旅客數字8月以來逐步下跌至近50%；有酒店和酒樓已要求員工放無薪假；零售業和飲食業調查顯示近月收入以雙位數大幅下跌，「現在情況拖延下去，恐怕會出現裁員潮」，事實上，提供60萬人就業的零售、住宿及膳食服務業，合計失業率已由年初3.4%的低位逐步上升至4.3%，失業人數達2.75萬人；全港5至7月失業人數增加4000多人，達到11.8萬人。

「回看本港過去20多年幾次經濟危機的經驗，失業率惡化的速度可以較人們預期快得多」，陳茂波稱，過去兩個多月的持續紛爭，對經濟的負面影響已經陸續浮現，影響會否更深、更廣，使更多人「飯碗」受影響，只在於每個人的一念之間。

陳茂波呼籲，希望大家先「偃旗息鼓」，讓社會先平靜下來，以協商代替衝突、以對話代替拳頭，保住香港這個共同家園，也避免更多市民的飯碗和生活受到牽連，特首林鄭月娥正籌備構建對話平台，跟社會各界衷誠溝通，為香港謀出路。

▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

▲警方25日拘捕36人。（圖／路透）

「浪接浪」的抗議亦嚴重影響旅遊業，香港立法會旅遊界議員姚思榮指出，受示威活動影響，旅遊業多項數據指標上月已由升轉跌，8月更出現快速下跌，其中入境旅客人次跌幅最大，中小型旅行社收入減少，出現經營困難。

他表示，靠訪港旅行團維生的導遊受到的影響最為明顯，去年旺季酒店入住率可達100%，而今年8月份預計會跌至兩至三成，「如果示威活動持續，會大幅扭轉上半年旅客入境數字，深重影響服務業。」

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關鍵字：香港經濟,香港遊行,荃葵青遊行,陳茂波

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