香港示威者「丟汽油彈」路面燃燒　警方發射催淚彈...水炮車到場！

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港荃葵青遊行從今（25）日下午3時在葵涌運動場起步，前往荃灣公園終點集合場地，路線已獲警方發出不反對通知書。就算下著雨，現場仍有許多示威人士繼續前進，目前有示威者拆下鐵馬設路障。警方下午5時半舉黑旗，並且放催淚彈驅散人群，現場路面有燒著的雜物。

綜合港媒報導，聯仁街有示威者用洗潔精曬在地上，並鋪設魚線，及用竹支、鐵馬作路障，長約20、30公尺；另外楊屋道有示威者向警方投擲雞蛋和塑膠鴨，之後更有人投汽油彈。警方多次在楊屋道及聯仁街舉起黃旗，之後於5時半舉黑旗，並且發射催淚彈。

警方5時許發聲明表示，今天下午荃灣區的公眾活動，有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毁鐵欄，以水馬,，竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，罔顧市民及道路使用者的安全，並令附近一帶交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場其他人士立即離開，將會於短時間內清場。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

遊行路線為今午2時30分在葵涌運動場集合，預計下午3時出發，沿經興盛路、葵福路、德士古道行人天橋、楊屋道、馬頭壩道及永順街，到達荃灣公園。由於現場人數太多，部分遊行人士走出馬路，之後提早出發。

港鐵今日宣佈，荃灣線葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站會暫時關閉，荃灣綫列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站，西鐵綫不停荃灣西站。

荃葵青集會及遊行發起人林啟康表示，政府一方面要求與示威者對話，一方面警察又向示威者施放催淚彈，希望政府盡快落實五大訴求。另外一位統籌余藝明批評港鐵一連關閉數個車站，令交通混亂，示威者無從離開，罔顧民眾安危。