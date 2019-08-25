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港警親屬高喊「還警於民」　怒斥港府：拿警隊做擋箭牌

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▲▼還警於民集會 。（圖／翻攝自香港電台）

▲集會現場 。（圖／翻攝自香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

 「反送中」風波持續逾2個月，期間警民多次爆發流血衝突，關係不斷惡化。由員警家屬於網上成立的「警員親屬連線」，今（25）下午2點在愛丁堡廣場舉行「還警於民」集會，遊行人士下午3點41分抵達特首辦，希望向特首林鄭月娥或其代表遞交請願信，隨後前往員警總部。

綜合港媒報導，集會於下午2點10分開始，現場約百多人冒雨參與。大會發起人帶領集會人士喊口號，「還警於民」、「支持成立獨立調查委員會」、「不要我警鬥我民」等。由於「荃葵青遊行」亦於今日下午舉行，有頭戴黃色頭盔、身穿黑衣的男子在集會上，高舉「家屬們：不要假惺惺，請去葵荃青」的標語。

▲▼還警於民集會 。（圖／翻攝自香港電台）

▲集會民眾舉著標語，希望成立獨立調查委員會 。（圖／翻攝自香港電台）

遊行隊伍3點多出發，並於41分抵達特首辦遞交請願信。有遊行人士讀出信件內容，稱警方被迫與市民對立，面對兩難，高層策略不妥善，部分前線處理不當，令警民關係面對深淵，希望成立獨立調查委員會。

隨後遊行人士將信件丟進水馬，並形容林鄭月娥是「匿在水馬後的特首。阿sir、madam（指港警）是屬於我們香港市民的」。遊行隊伍3點51分前往灣仔員警總部，並向警員遞信。

警員親屬連線稱有400人參與集會及遊行，但警方未公佈人數。多名自稱警員家屬的集會者受訪表示，支持成立獨立調查委員會，調查整件事的來龍去脈，包括警隊在事件中有否犯錯，認為可釐清真相，他們批評港府及特首林鄭月娥「拿警隊做擋箭牌。」

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關鍵字：警員親屬連線,還警於民,香港遊行,反送中,粵港澳要聞

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