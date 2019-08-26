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香港825荃葵青遊行！12歲男童被捕　消息：涉非法集結

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▲▼香港825荃葵青遊行！12歲男童被捕，消息：涉非法集結。（圖／香港01授權）

本報訊

荃葵青遊行25日在暴雨下進行，最終爆發連場警民衝突，期間有12歲男童被防暴警制服及拘捕，成為反修例風波以來，年紀最細的被捕人士。

《香港01》記者直擊事過程，據了解男童已被送往警署，消息透露，男童家長已聯同律師到警署了解。

25日下午5時許，逾百名防暴警於如心廣場、荃新天地對開行車路，與示威者對峙，隨着示威者推進，警方亦驅散清場，施放多枚催淚彈。水炮車及銳武裝甲車亦一度進駐，有傳媒拍攝到有男童於混亂被防暴警制服，手部受傷。

《香港01》記者其後於晚上7時在楊屋道、荃立坊附近，目睹有防暴警將其帶至一角包圍，並用索帶將其反手綁住，亦下令男童蹲下，其手肘擦傷流血。

▲▼香港825荃葵青遊行！12歲男童被捕，消息：涉非法集結。（圖／香港01授權）

男童涉「非法集結」被捕　已聯絡家長及律師

在場有社工高呼男童未夠16歲，要求介入協助，又著男童高呼個人資料，及提醒被捕需知，在場警員稱此舉或「妨礙司法公正」，記者上前追訪亦一度遭警員揮棍喝斥，多次追問下，防暴警亦拒絕透露拘捕罪名，僅著記者向警察公共關係科查詢，警員隨後將男童押送至白色私家車離去。男童期間向在場人士透露自己12歲。

據了解，男童涉「非法集結」被捕，已聯絡家長及律師，家人於25日下午8時許抵達警署，正陪同其錄取口供。據悉，男童家長呼籲網民，勿再於網上轉發相關尋人訊息。有在場社工事後向《香港01》證實，男童已聯絡家長。

《香港01》記者已向警方查詢，正等待回覆。

【本文獲《香港01》授權轉載】

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關鍵字：荃葵青遊行,荃葵青集會,香港,反送中

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