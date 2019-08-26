影／荃葵青各區衝突38人入院　港府譴責「暴力行為令人髮指」

記者蔡儀潔／綜合報導

25日的「荃葵青集會」結束後，示威者與員警爆發激烈衝突，多人受傷，據香港醫管局統計，截至今（26）早7點，各區共有38人入院，1人情況嚴重。港府今淩晨發稿，稱「激進示威者升級的違法及暴力行為不但令人髮指，更將香港推向極為危險的邊緣，特區政府予以嚴厲譴責，警方亦會嚴正追究。」

▲港警25日拘捕36人。（圖／路透）

針對25日葵青及荃灣等地區的示威活動，港府表示，雖然警方已對遊行發出不反對通知書，但有示威者偏離原定遊行路線，堵塞道路，與警方對峙，以磚塊、鐵枝等肆意襲擊警務人員，並向警車和警務人員多次投擲汽油彈，嚴重破壞社會安寧，對在場執法的警務人員和市民的人身安全構成極大的威脅。

▲大批黑衣示威者發起進攻，警方對空鳴槍發出警告。（圖／路透）

此外，港府指出，「有示威者在集會地點葵湧運動場取下五星旗踐踏，政府指有關行為挑戰國家權威，亦涉嫌觸犯《國旗及國徽條例》；到晚上，一批激進示威者破壞多間位於荃灣的商舖，到場處理的警務人員一度被多名暴徒襲擊，在生命受到威脅的情況下曾向天鳴槍示警。」

港府強調，激進示威者升級的違法及暴力行為不但令人髮指，更將香港推向極為危險的邊緣，「特區政府予以嚴厲譴責，警方亦會嚴正追究。」