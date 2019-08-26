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阻燃強、防鉛製子彈 　香港警隊訂購500具「陸製護甲」已到貨

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▲▼最新護甲。（圖／翻攝自《星島日報》）

▲最新護甲。（圖／翻攝自《星島日報》）

記者鄭思楠／綜合報導

因示威者使用的武器殺傷力越來越強，香港警隊已從大陸訂購了一大批更輕便、更靈活的防暴護甲。首批500套護甲已在8月23日運抵香港，分發給港島、東九龍和新界南三個總區的衝鋒隊，其餘將陸續派發至各區警署，以更有效地應對日漸升級的示威活動。

據《星島日報》報導， 此款防暴甲是由廣州衛富科技開發有限公司生產的新型防護裝備，每套售價大約5000港元（約新台幣2萬元），組件包括前胸、後背、上肢（護肩、護肘和護臂）、下肢（護大腿、護小腿、護膝和護腳面）與手套。

▲▼新型護甲。（圖／翻攝自微博）

▲▼新護甲的特點是將防暴甲與防彈衣結合為一。（圖／翻攝自微博）

▲▼新型護甲。（圖／翻攝自微博）

新護甲的特點是將防暴甲與防彈衣結合為一，集防刺、耐衝擊、阻燃、防彈等功能於一身，能更有效地保護全身，採用的材料無毒，對人體無自然傷害。全套裝備總重量為7.93公斤，比過去使用的護甲更輕，能夠有效提升防暴警員的防禦及速度。

宣傳影片顯示，新款護甲可抵擋施襲者的刀棍，阻燃能力良好，防彈層更可抵擋由一般手槍發射的鉛芯子彈。

衛富科技曾為大陸解放軍、武警部隊及公安提供數十萬套防護設備，相關產品更是出口至以色列、伊拉克、泰國、馬來西亞、摩洛哥、約旦、黎巴嫩等多個國家。

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關鍵字：護甲,香港,警方,示威者,衝突,槍彈

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