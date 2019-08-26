825荃葵青遊行36人遭拘！港警「對空鳴槍」...急開記者會：不得已

▲香港警察凌晨召開記者會。（圖／翻攝香港警察臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港「荃葵青遊行」昨（25）日在暴雨中進行，晚間甚至還引發警民衝突，截至今早7時，已有38人被送至醫院。香港警方凌晨緊急召開記者會表示，昨日行動中已造成15名警員受傷，而示威者的行為已嚴重威脅到警務人員人身安全，「警員不得已鳴槍示警」。

在昨日的遊行中，示威者沿著興盛路、葵福路等路走向荃灣公園，以雜物堵路、設置路障；警方施放催淚煙彈、出動水炮車，發射水柱驅趕，直到晚間雙方引發劇烈衝突。據悉，當時還有警務人員在荃灣眾安街被示威者圍攻。

隨後，有港警在執勤中不慎跌倒時，遭示威者襲擊，在不得已的情況之下，6名警員當場拔槍，其中一名警員「對空鳴槍」，但均未有人因此受傷。據悉，當時多名員警一度用手槍指向示威者，期間一名男子甚至下跪試圖阻擋警察，隨後被一腳踢倒在地。

▲港警昨晚拔槍自保，其中一名警員更對空鳴槍。（圖／路透）

針對此事，香港警方26日凌晨1時30分召開記者會，譴責示威者在香港多地的暴力行為已完全喪失理智、令人髮指，甚至有15名警員在當天的行動中受傷。警方強調，「由於暴徒的襲擊行為嚴重威脅警務人員人身安全，警員不得已才鳴槍示警，警方的表現英勇克制，是完全合理的。」

另外，荃灣及葵青區一帶昨日發生警民衝突，醫管局表示，截至早上7時，先後有38人送院，其中20人已出院、17人情況穩定、一名男子情況嚴重。警方表示，昨日在各區衝突中共拘捕36人，年齡介於12歲至48歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等；另外，有15名警務人員受傷，需要送院接受治療。