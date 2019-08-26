中年港男跪地喊「不要啊」阻警開槍...遭一腳踹地！港警：自然反應

▲男阻擋警開槍，被踢倒在地。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

香港25日舉辦荃葵青遊行，到了晚間警方清場後，再度演變為暴力衝突，多名員警一度用手槍指向示威者，更有一人對空鳴槍，在此期間，一名男性曾下跪阻擋警察，卻被一腳踢倒在地。香港警方今日凌晨開記者會時，表示這個動作是「自然反應」。



荃灣二陂坊地區日前就疑似發生白衣人襲擊事件，25日晚間有一群黑衣人帶著鐵條，表示要為遇襲的同伴報酬，他們到二陂坊地區襲擊一間麻雀館，還打破了玻璃。之後走到大陂坊，攻擊一間遊戲機中心的鐵門。隨後警方到場，超過百名示威者被趕到沙咀道及眾安街交界，與6名員警對峙。

由於示威者人數眾多，並持逐條、挑棍等武器襲擊警方，警力一度後退，隨後有警察空鳴槍，嚇得在場的人一篇混亂。此時有多位民眾和媒體都拍到，一名身穿灰色背心的中年男子衝到示威者與警方中間，跪在地上張開雙手，大喊著「唔好呀！」（不要啊），結果瞬間被警方一腳踹倒在地上。



這個短短的片段在網路上瘋傳，警察公共關係科高級警司余鎧均在凌晨開記者會時提到，當時警員留意一個人「停下有動作」，而警員踢低市民是「自然反應」，最終行動是保護警務人員「自身安全」。







針對警方開槍一事，余鎧均回應，當下是「非常時期」，生死一線，警察受到襲擊，又口頭警告無效，生命受嚴重威脅，危急下必須開槍以平定暴亂，向天開槍是別無選擇，避免了「暴徒」、無辜市民及記者受傷。帶她未回應其他細節。

余鎧均也指出，昨日共有15名員警受傷，事後警方發稿證實，共有29男7涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」及「襲警」等被逮捕，也證實其中包含一名12歲的男童。另一方面，醫管局表示，截至昨晚11時半，荃葵青警民衝突共有22人受傷送院，其中1名男子情況嚴重。

▼25日晚間爆發嚴重警民衝突。（圖／路透）