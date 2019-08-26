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警對空鳴槍...荃葵青示威22傷！港警：開槍行為「英勇且克制」

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▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲港警拿槍指著示威者。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港25日舉辦的「荃葵青遊行」到晚間演變為劇烈衝突，港警拔出佩槍指向市民和記者，更有一人對空鳴槍，發出警告。26日凌晨1點40分，警察公共關係科高級警司余鎧均開記者會交代事件，她先是批評示威者「不可理喻」，而對空鳴槍的員警「英勇克制」。

余鎧均指出，昨晚約7時40分，大批「暴徒」在荃灣二陂坊壞破一間麻雀館（麻將館），撬開店舖鐵門，破壞店內的監視器，繼而打爛玻璃，並向店內職員及顧客爆粗指罵及言語恐嚇。示威者其後在附近一帶娛樂場所、餐廳及店舖進行破壞，情況失控。

接著界南總區衝鋒隊多名警員便駕車前往眾安街，隨後就被超過百名示威者包圍，以硬物敲打經車，並拿鐵枝、木棍、金屬路牌等物襲擊員警，「在危急、生命受到威脅及別無選擇情況下，有6名警員拔槍戒備，其中一名警員向天鳴槍一響示警，按當時情況為必須及合理。余鎧均表示，這一槍並沒有打到人，而該名開槍警員行為「英勇克制」。

▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

現場有記者問道，開槍的員警是否情緒失控，余鎧均表示當下是「非常時期」，生死一線，警察受到襲擊，又口頭警告無效，生命受嚴重威脅，危急下必須開槍以平定暴亂，向天開槍是別無選擇，避免了「暴徒」、無辜市民及記者受傷。帶她未回應其他細節。

網傳片段中，一名男子跪在地上要求警察不要開槍，卻被一腳踢倒。余鎧均則說，這是在場警員的「自然反應」，不管事市民或記者，當下很難確認身分，目的在於驅散前方的示威者，保護其自身及市民的安全。

余鎧均譴責，昨日極端暴力事件遍佈各區，示威者離開原定路線，於多區肆意堵路、堵塞紅隧，破壞隧道設施，還向員警投擲汽油彈或磚頭，嚴重威脅警員及在場人士生命安全。她批評，示威活動不可理喻、目無法紀，蓄意嚴重傷害警方行為，警方予以最嚴厲譴責，「暴徒」已遠遠超越文明社會可接受的底線，但行為完全喪失理智，藐視法紀，近乎瘋狂。

余鎧均也指出，昨日共有15名員警受傷，事後警方發稿證實，共有29男7涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」及「襲警」等被逮捕，也證實其中包含一名12歲的男童。另一方面，醫管局表示，截至昨晚11時半，荃葵青警民衝突共有22人受傷送院，其中1名男子情況嚴重。

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關鍵字：荃葵青,香港,示威,港警

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