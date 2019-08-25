港警拔槍「瘋狂飆吼」　示威者持鐵條毀海底隧道收費機　汽車全免費通過

▲ 港警持槍對著示威者。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）



本報訊

反對政府修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，今日（25日）再有市民發起荃葵青集會遊行，於下午2時半在葵涌運動場集合，3時起步，前往荃灣公園終點集合場地，路線已獲警方發出不反對通知書。港鐵今日宣佈，荃灣線葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站會暫時關閉，荃灣綫列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站，西鐵綫不停荃灣西站。

現場一直下雨，但仍有近千穿黑衣市民一直進入坐滿全部看台，並在跑道上集合，舉傘等候出發，最終因人數太多，遊行隊伍較原定時間提早出發。

【22:17】目前在大批防暴警已到達紅磡海底隧道口，準備將路障清理。

【22:08】一批示威者到達紅磡海底隧道口，並用鐵通毀壞收費設施及收費亭。有過隧道的汽車獲免費放行。示威者在破壞完收費亭後，在紅隧的收費亭放上路障，之後逐步乘港鐵離開。另外在深水埗的示威現場，警方拘捕部份示威者，並用索帶將示威者帶走。深水埗目前下著暴雨。示威者及警方仍在對峙。

【21:51】尖沙咀有數十名全副防具的警員，將早前被示威者以路障阻塞的彌敦道一帶路面清開，之後該處行車回復正常。

【21:28】荃灣千色匯對出，在警員上警車期間，市民高叫黑警等口號，有警察大叫市民上回行人路，市民反駁指綠燈為何要上行人路。其後警員呼籲在場聚集市民離開，否則屬非法集結。

【21:27】有部份示威者轉戰尖沙咀，於彌敦道柯士甸道交界，架設路障，現場交通受阻。

【21:26】荃灣街市街有警員與市民對罵，兩警車其後駛離街市街，現場尚有少量防暴警在場戒備。

【21:22】對峙多時的深水埗現場，防暴警出黑旗警示，警告或放催淚彈。

【21:20】在大鴻輝中心附近，有身穿藍衣、頭戴黃色頭盔人士手持鐵通在沙咀道奔跑，有人手持國旗橫過馬路，其後四散，未知去向。

【21:08】警方於眾安街沙咀交界拉起封鎖線，指要在場搜證，除居民以外的人士都不得進入。

【20:50】在荃灣，警方新界南總區（刑事）警司梁國榮回應傳媒提問，指早前有「暴徒」在二陂坊一帶大肆惡意破壞，期間有頗多「暴徒」向警員施襲，有五名警員受傷及送往醫院治理。他承認曾有警員「應該」開了一槍，初步了解屬軍裝警員，解釋指是因「生命安危受到威脅」，但指當時不在場及目前未有準確資訊，故不知共開多少槍及是誰人開槍，他強調警員以最專業手法處理，以保障市民生命安全。

而上述幾名報稱受傷的警員，已由救護車送院。

▼ 示威者與港警發生衝突。



【20:46】有示威者離開葵興後抵達深水埗，現時有數十名防暴警察於欽州街西九龍中心外戒備。

【20:40】在大窩口站，有市民追罵一名港鐵職員。有市民講述事發經過，指剛才有一名貌似只是初中生的男示威者被一名「藍絲」市民喝罵，指該名示威者跳閘，有其他市民隨即表明願為他付費，該名男示威者無理會指罵他的人。期間一名中年男士突然向他擲雞蛋及水樽等，一名女途人受波及，眼睛濺到異物致紅腫，市民不讓涉事男子離開，惟在場港鐵職員以他什麼都看不到為由，協助涉事男子乘電梯離開。現場遣下雞蛋汁液及數個水樽。

【20:30】有記者向一名穿藍色背心、姓邱的傳媒聯絡隊成員，查詢剛才是否有警員開槍、並指向記者，但對方表示只是協助記者採訪，不是負責指揮槍彈及解答問題，又解釋當時不在現場而沒有看見開槍情況，就有否開槍等問題應向警察新聞室查詢，強調不要不斷將個別事件放大，離開前指會去了解事件。有市民指責警員推搪責任。

【20:20】大窩口街坊葉先生表示，剛才在地鐵站內見到有防暴警察追住一名年約廿多歲的男子，葉先生不禁講了一句「洗唔洗咁暴力啊！」即被7至8名防暴警察衝前制服壓在地上並扭其手腕，他指隨後被抄低身份證及個人資料後放行，他想投訴警員使用不必要武力，獲現場警回應指「要投訴嘅家返警署。」

而他想獲取涉事警的委任證及編號等不果。葉先生在女友陪同下接受訪問並展示傷勢，他強調自己只是路過，與家人一行人準備歸家，所經之處是歸家必經。

【20:15】在沙咀道有警員開大光燈照向傳媒，現場情況十分混亂，大批防暴警察到場增援，警方持長盾及警棍戒備，現場市民及記者情緒甚激動。

▼有麻將館的大門被破壞。

【20:07】有兩名警員被示威者追打，其後有多名警員增援，有幾名警員曾拔槍，記者在現場聽到曾傳出一聲槍聲，未知是否來自實彈槍械。事後大批市民及傳媒不斷追問為何開槍，警員躲入名逸居樓梯間，防暴警到場增援。

而從直播畫面可見，當時聽到槍聲傳出後，有一名市民向警下跪，要求不要開槍，但警向他出腳踢開。

【20:07】在荃灣眾安街，一批警員趕到，部份示威者上前揮棍擊向警員，與警員發生衝突。

【20:00】楊屋道大部份交通燈沒有反應。

同一時間，示威者在二陂坊附近嘗試撬開一間遊戲機中心的鐵閘，現場十分黑暗，期間有人叫「記者畀枝燈我」。另外有示威者嘗試破壞一間麻將館的閉路電視。

【20:04】有白衫人士在千色匯前被捕，警察正搜車。另有防暴警員在千色匯門前與市民對峙，有警手持攝影機「低炒」市民，有市民高呼「係咪影人裙底？」

【19:56】多架衝鋒車突然駛至大窩口，並有約廿名防暴警突然衝上天橋驅散示威者，惟現場仍有街坊，有孩童被嚇哭。現場多名街坊大聲喝罵警員，指不歡迎他們。事件擾嚷數分鐘後，衝鋒車離開。

【19:50】在大窩口站附近，陸續有示威者準備離開，亦有部分示威者在附近天橋上逗留，有大叔不停苦口婆心勸後生仔撤退，現場位置與新界南總區警署僅數百米距離。在天橋上有架設好的電腦屏幕，轉播各電視台的現場直播。

【19:49】有示威者成功打開麻將館鐵閘，當時裡面燈光通明及有人在內，但沒有人在打麻將。示威者大叫：「叫你班大佬、福建佬、陀地落嚟！」店舖的玻璃門被打破，示威者不斷用鐵通敲打發出陣陣聲響。

【19:47】有大批示威者到二陂坊用鐵通敲打商鋪鐵閘，包括中元節文化協會、一品雞煲、源記火鍋雞煲、聯發麻雀館等，其間有人大叫：「你陀地呢？」、「斬人都斬得咁開心！」部分商舖成功被撬開鐵閘後，他們打破玻璃門。

【19:41】警方正清理示威者在葵福路設置的路障。

此外，有穿黑衣示威者重返葵芳，在葵涌廣場附近集結，部分人仍戴著裝備。

▼有港警將民眾踢翻在地，拿槍指著對方的頭 。



【19:41】警方正清理示威者在葵福路設置的路障。此外，有穿黑衣示威者重返葵芳，在葵涌廣場附近集結，部分人仍戴著裝備。

【19:33】多輛警車由楊屋道駛往德士古道時，現場圍觀的市民大叫「送客！」，又高呼「721你哋去咗邊啊？二陂坊斬人你哋又去咗邊？」

【19:27】多部警車駛離楊屋道，但現場仍有防暴警察戒備，而兩輛水炮車也離開德士古道。

【19:20】由於港鐵在下午已關閉荃灣站，在大窩口站現時有不少穿黑衣市民購乘車票，在大堂及月台位置亦有多名港鐵職員在場維持秩序。此外，防暴警察在楊屋道近中國石油站位置集結，向荃灣方向推進。

【19:10】眾安街一帶，仍有大批人聚集。

在楊屋道轉出德士古道位置，有防暴警察築起防線，現場近百市民聚集，有警察用強光照向，市民即大罵「黑社會」，警方回應指「過嚟，慢慢同你講」。現場下起雨，有示威者已在葵福道用水馬及鐵欄設置路障。

【19:00】有年輕示威者被防暴警員用塑帶反鎖拘捕。該名示威者自稱，自己只得12歲。

【19:02】有大批防暴警在嘉民達力中心對出戒備，而楊屋道、德士古道交界一帶已清場，示威者已離場，剩餘約五十名防暴警及兩輛水炮車在現場戒備。

▼ 店家大門遭到破壞。



而逾百名示威者目前在荃灣街市外的一段眾安街聚集。

【18:56】德士古道的示威者近乎散去，而前排警員仍手持長盾戒備，重新佈防。現場有示威者透過擴音器，向被捕者指可說出姓名、家人資料等，會有義工幫忙。

沙咀道及川龍街交界仍設有路障。

【18:53】水炮車在德士古道清場期間，曾出動水柱。

【18:52】警方繼續往德士古道方向不斷推進，楊屋道及馬頭壩道交界最少有10架警車在場。而防暴警察在楊屋道145號位置，再制服兩名示威者。

【18:48】示威者向德士古道方向撤退，多名示威者被警員制服，按在地上。有警員要求在場記者不要太接近，以免妨礙執法。

【18:46】警方防線及水炮車繼續向聯仁街、示威者方向推進。速龍小隊突然向示威者方向衝去。

【18:45】眾安街裝甲車出現，防暴警出藍旗，現場相當混亂，有示威者被捕壓在地上。

【18:39】警方防線仍在楊屋道，雙方距離約100米。有示威者退至荃新天地商場內，並用水桶、雨傘及繩，堵塞商場的門口。有人則使用消防喉向地面射水。

【18:34】有警員發現示威者在荃新天地內，大叫：「喺荃新天地呀。」另有警員透過擴音器呼籲：「商場唔好搞住。」而水炮車繼續沿楊屋道前進，經過楊屋道市政大廈。

▼港警開水砲車噴射水柱。



【18:31】有示威者在千色店、眾安街附近設置路障。

【18:29】楊屋道大部分示威者已撤離，在荃新天地圍觀的市民亦迅速散去，在場只有零星市民。警員在楊屋道附近捉住一名身穿綠色衣服女士，並將其壓在地上。

【18:27】大批防暴警察經楊屋道街市扶手電梯，到達連接荃新天地、如心廣場等天橋，現場圍觀市民離去。

【18:25】現場示威者不斷用鐳射筆向警方防線、及水炮車照射，大部分示威者走入內街，期間有速龍小隊突然衝向附近草叢。

大批防暴警察不斷移走路障。

【18:22】警方再度舉起黑旗，並開槍。示威者在楊屋道向後後退。

【18:21】速龍小隊到楊屋道增援，但天橋上仍有大批市民圍觀。

【18:23】水炮車從大河道轉入楊屋道方向，到達警方防線後。部分示威者後撤，及跑入附近內巷。

【18:19】楊屋道部分示威者向後跑，並有人大叫：「走呀！走啦！」另有消防車到場。水炮車停泊在荃新天地對出、大河道馬路上。在楊屋道的警方重新佈防，移動位置，並向前推進。

【18:17】警方設置三重佈陣，每層逾廿人，另有警員從大河道設置佈防。

【18:14】大批警員向楊屋道方向增援，而在楊屋道的示威者防線繼續用竹支、鐵馬等雜物堆置路障，並逐步將防線後退，沿路有少許火光。

【18:11】警方再在橋上施放催淚彈，而警方防線的車輛後退疑讓路。

【18:13】荃葵青遊行發起人指，收到警方通知，在荃灣公園進行的集會需要解散，防暴警察亦已封鎖各荃灣公園的入口。大會宣布遊行集會活動結束。

【18:07】示威者不斷向警方防線投擲燃燒彈，汽油彈及催淚彈短兵相接。水炮車前有大批防暴警察開路。在荃新天地對出、楊屋道，示威者防線未有退後，雙方對峙約有半小時。

【18:10】水炮車沿大河道，向青山公路推進，沿途路面有不少路障，需要速龍小隊清走路障。而現場附近仍有不少市民圍觀。

【18:04】示威者在聯仁道的防線後退。警方防線繼續向大河道方向前進，並一度向路障射水，速龍小隊其後移走路障。

而示威者繼續在楊屋道與防暴警對峙，並向警掟磚及汽油彈，警則以催淚彈還擊。有速龍小隊則四人一組，持胡椒球槍射向示威者。

【18:04】警方表示，激進示威者於荃灣楊屋道街市外向警務人員投擲磚頭及汽油彈，嚴重威脅在場人士和警務人員的人身安全；又指多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低相應武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，強調對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責；又提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【18:01】警方舉起黑旗後，再舉橙旗。水炮車繼續向楊屋道方向推進，沿大河道駛向沙咀道。

【17:59】聯仁街的示威者舉起藍旗，呼籲慢慢後退。不過，在楊屋道仍有示威者未散去，警方舉起橙旗，警告會開槍，雙方在楊屋道對峙中。

在近中旅社門外，有身穿藍衫男子襲擊現場人士後，打算逃跑，被示威者追捕，更被打至流血。

【17:55】有汽油彈誤中記者群，暫未知在場是否有人受傷。至少兩架水炮車已駛入荃灣衝突現場，警員站到水炮車附近戒備。

【17:54】警方再度舉橙旗。水炮車未有向楊屋道直駛，轉入大河道。警方亦派出裝甲車到場。而楊屋道路面有雜物著火。有警員手持胡椒球彈槍，瞄準示威者防線，旁邊草叢有著火，相信是示威者投擲的汽油彈所致。

【17:52】兩架水炮車到達荃灣楊屋道，並有數架防暴車、裝甲車到場。

【17:46】示威者躲避到荃灣大會堂，而路面有燒著的雜物。

【17:44】警方沒有理會在場人士呼籲，指現場仍有不少街坊、小童。

【17:43】警方向示威者舉槍，並已發射。

【17:42】示威者防線向大河道退後，近荃灣廣場附近。警方亦向天橋上投放催淚彈，當時橋上只有小量示威者。

【17:40】警方舉起橙旗，警告將會開槍。

【17:38】警方繼續在楊屋道施放催淚煙，現場煙霧瀰漫，及有警員手持槍。示威者與警方防線相約數十米，並有人向警方防線投擲磚及汽油彈。

【17:34】警方在楊屋道施放多枚催淚煙，驅散示威者。示威者防線未有退後﹕

【17:33】警方再度舉起黑旗後，警告會發射催淚煙，並戴上防護用具。

【17:35】警方施放多枚催淚彈，期間天橋上有人向下丟雜物。有線電視記者中催淚煙，眼睛不適。

楊屋道有人向警方防線方向投擲汽油彈、磚。

【17:31】示威者在楊屋道向警方防線推進，警方舉黑旗。

【17:21】警方在楊屋道第三次舉黃旗，呼籲現場人士離開。

【17:19】警方於楊屋道設置兩條防線，一度後撤十米，隨即有示威者投擲雞蛋和膠鴨。

【17:16】聯仁街示威者於地上倒洗潔精，又於燈柱綁上幼線，敲打紅綠燈燈箱。

在楊屋道上，有示威者將磚頭綁上鐵鏈。

【17:11】在聯仁街對峙現場，大部份示威者已離開。

【17:08】在楊屋道，一架私家車停在路上，車主黃先生欲離開楊屋道，惟被警方要求留在車內，未能離開。他指，擔心警方一旦施放催淚彈，會進退兩難，並質問是否可向警方追究？有警員則對黃先生稱：「我都想幫你，但你睇睇後面，附近幾多示威者。」

【17:04】警方多次在楊屋道及聯仁街舉起黃旗，在場市民情緒高漲，不斷責罵警方：「黑警」等。而聯仁街警方佈防對出逾百米，示威者用洗潔精曬在地面，並鋪設魚線，及用竹支、鐵馬作路障，長約20、30米。

【17:02】楊屋道、荃灣公園出口，有大批市民不滿警方在場佈防。警方在楊屋道再度舉起黃旗，要求在場人士離開，並稱他們正參與非法集會。而聯仁街天橋上有市民指罵警員，部分防暴警察轉往橋下戒備。

【17:00】警方再度於聯仁街舉起黃旗，呼籲在場示威者離開。而楊屋道與大河道交界繼續有大批防暴警察戒備，而聯仁街則有三架警車增援。

【16:57】楊屋道亦有大批示威者在場架設路障，防暴警與示威者隔街對峙。

【16:54】警方發聲明，指今天下午荃灣區的公眾活動，有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毁鐵欄，以水馬, 竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，罔顧市民及道路使用者的安全，並令附近一帶交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場其他人士立即離開，將會於短時間內清場。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

【16:45】在大河道，亦有示威者嘗試堵塞大河道，大河道海盛路交界開始有防暴警戒備。

【16:40】目前楊屋道及德士古道來回行車線均逼滿遊行人士，示威者撐起雨傘，部分人士在聯仁街設置路障，部分車輛需調頭離開。

一批防暴警則在聯仁街近沙咀道一帶戒備，氣氛稍為緊張。

【16:40】警方宣布，荃灣警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【16:35】民主黨立法會議員尹兆堅於荃灣公園會見傳媒，他指半小時前已致電港鐵車務部，並緊急要求港鐵立即重開荃灣港鐵站，以便疏散遊行人士。他稱，遊行人數眾多，估計數以十萬計，而警方已封閉楊屋道，市民「無路可逃」。他又引述市民指，有警員換上黑衫，質疑有意自製衝突事件。他呼籲港鐵勿助紂為虐及「玩火」，亦指港鐵非執法部門，毋須配合。

【16:24】有示威者於德士古道路障前灑下洗潔精。現時德士古道已設下三重路障，有示威者在路障之間綑上白線。

在聯仁街，亦有示威者用竹棚的竹枝，放在馬路上設置路障。

【16:20】有示威者在集會上發言勉勵港人，指外資有錢可以撤資離港，惟普通市民不可，「要好似德國納綷時，猶太人咁被人趕盡殺絕？」他哽咽稱，今次是港人最後一戰、也是「end game」，如果想放棄，可以回想仍幾百萬人同行、雨中漫步及拖手畫面，又呼籲港人共勉。不少集會人士拍手以示支持。

【16:18】有示威者在德士古道拆鐵馬，設置路障。

【16:10】新巴城巴表示，因應道路情況，城巴2條路線，包括930及930X需改道行駛。

【16:05】與荃灣集會場地有一大段距離的愉景新城，有食店表示商場即將關門落閘，商場內顯得較過去的假日冷清。

【16:00】有市民抵達終點後逗留大會台前集會，亦有遊行人士前往荃灣西港鐵站方向離開，亦有人站在荃灣體育館前停留。大會則宣布，今日會以「流水式」集會，集會人士離開後可再繞路回來集會。

大會又指，遊行隊伍隊尾仍在起點等待出發。

【15:55】《南華早報》報道引述警方消息，指倘若示威者手段趨激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。

據《香港01》了解，水炮車自完成測試後，每當有遊行集會舉行時，都會隨時候命出發，今日亦不例外。

【15:50】九巴表示，因荃灣及葵青區交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【15:50】在終點荃灣公園，有出席集會的市民分享心聲，稱港人共同遮風擋雨，抵擋白色恐怖，又強調不會放棄五大訴求，缺一不可，又寄語港人保重自己、小心安全，始能享受民主社會。

【15:48】參與遊行隊伍人數眾多，目前楊屋道的兩個方向的行車線均逼滿遊行人士，他們撐著雨傘向終點荃灣公園進發。

【15:35】遊行隊伍隊頭已到達終點荃灣公園，大會稱集會稍後開始至今晚7時。

大會稱，倘若政府不作回應，「我哋每個星期舉行集會，好唔好！」撐傘的遊行人士高聲和應，「好！」

【15:33】防暴警察在楊屋道近楊屋道街市附近佈防。

【15:20】遊行隊伍隊頭已到楊屋道，由於參加者眾多，楊屋道幾條行車線已被遊行人士佔滿。

有遊行人士兵分兩路，部分人士循德士古道行人天橋前進，亦有人循馬路繼續前進。

【15:22】數名示威者在楊屋道及德士古道交界設置路障。

【15:10】日本記者山元信之今日特意到場參加遊行，他說今日才剛到香港，明日便要離開，坦言此行的目的並非工作，只想親眼見證香港的抗爭活動。

他說，示威者都是和平有序，大部份都是學生，不擔心自己的生命安全。他又笑言，今次他並無太多裝備，只準備了一個紙口罩，一旦警察到場並發射催淚彈，他將會離開。他又說，大部份日本人都支持香港的學生，更明言從未在日本看到如此大型的抗爭運動。

【15:10】由於遊行人數眾多，有遊行人士搬開葵福路的水馬，讓遊行人士行出葵福路馬路加快遊行隊伍速度，現場交通受阻。

【15:01】遊行隊伍出發後，仍有大批遊行人士穿過興芳路前往葵涌運動場起步點，由於人數眾多，現場交通擠塞。

【15:00】九巴宣布，因應荃灣及葵青區的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

【14:55】有示威者在高芳街設路障，以便遊行人士前往葵涌運動場起步點。由於運動場內人數太多，遊行隊伍較原定時間提早數分鐘出發。

【14:26】球場看台已坐滿黑衣市民，但仍有大批市民魚貫入場。不少參與遊行的市民站連接看台的樓梯簷蓬下，運動場的跑道，舉傘等候出發。

【14:15】荃葵青大遊行申請人林啟康及統籌人余藝明向傳媒指，特首林鄭月娥一方面稱要與市民對話，但另一方一面卻縱容有警員在清場時揮警棍擊打示威者頭部，做法完全不合理，對此予以強烈譴責，重申「五大訴求，缺一不可」。

他們又指，港鐵今日再度封站，等同阻礙市民參與遊行集會的權利，亦無視公眾利益，對港鐵亦予以強烈譴責。他們說，由於沒有港鐵服務，故已在遊行終點提供可以乘搭的巴士路線，予參與遊行的市民方便他們離開。他們指，不擔心今日會被警方拘捕，但亦警告警方不要使用催淚彈等驅散示威者。

【14:05】有市民不滿港鐵關閉荃灣站，於站外鼓譟並與港鐵職員理論，擾攘一輪後港鐵成功「落閘」。

【14:02】 大批身穿黑色或深色衣服的市民，陸續進入葵涌運動場。

【13:42】 大雨下個不停，葵涌運動場已有近百名市民坐於看台上，等侯參加遊行，不少人身穿黑衣。運動場附近有商舖拉閘，亦有食肆照常營業。

由市民發起荃葵青反修例遊行今日（25日）舉行，遊行早前不獲警方批准，只准在荃灣公園集會。其後遊行申請人林啟康提出上訴，昨（24日）與警方達成共識，遊行改在葵涌運動場起步，經興盛路、德士古道行人天橋，以荃灣公園為終點，終獲警方發出不反對通知書。遊行將於晚上7時結束，參加者可於荃灣公園集會至晚上8時。

遊行上訴委員會主席彭鍵基在未聽取警方發言前，已指預料到警方將提及的反對理由，促請警方與申請方商議替代方案，既可保障市民的和平遊行權利，亦能保障當區居民安全。雙方經過一個多小時達成更改路線協議，申請人其後撤回上訴。