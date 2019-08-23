被騙6.5萬「心有不甘」！他鑽研話術變詐騙首腦撈130萬

▲人民幣示意圖，與本文內容無關。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

無錫一名紀姓嫌犯在去年曾被人以「拍賣收藏品」的手法欺騙，卻從中發現了詐騙契機，開始潛心研究，成為了詐騙集團的組織者，短短兩個月，受害人已達百餘名，分佈大陸全國各地，涉案金額30餘萬元人民幣（約新台幣130萬元），於上個月17日被警方破獲。

「平安無錫」微信公眾號報導，季姓嫌犯去年在上海打工時受騙，損失14800人民幣（約新台幣6.5萬元），之後心有不甘，今年2月，他在網上購買了一批收藏品客戶的訊息，又製作了一個專門用於收藏品競拍的網上商城，並在網路上研究相關的話術，成為了詐騙集團的首腦。

集團成員聯絡客戶時，自稱是某文化公司的員工，專門負責微信競拍，客戶只需將藏品的照片發佈在網上商城內，將免費在線宣傳。

▲無錫警方破獲收藏品交易詐騙集團。（圖／翻攝自《平安無錫》微信公眾號）

客戶上鉤後，集團成員會再次聯繫客戶，告知藏品已經有買家出價，並冒充買家聯繫客戶，表示十分想要購買藏品，但一直在國外出差，希望客戶再等兩個月，從此便再無音訊，捲走過程中客戶繳交的保證金等費用。

當地警方在今年7月初接到報警，報案人自稱在一家藝術文化公司工作，一段時間後，他感覺該公司存在問題，警方經過調查，日前將全案破獲，抓獲違法犯罪嫌疑人21名。