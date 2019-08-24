影／愛慕正妹網友！他狂送禮追求 ...一見面卻是「恐龍妹」　氣炸報警：我在嫖娼

記者洪珮瑄／綜合報導

「我在嫖娼！」廣州深圳上塘派出所日前接到報案電話，一名葉姓男子稱自己在酒店裡從事嫖娼交易，並表示自己被對方給騙了。不過，警察事後到酒店了解狀況後才得知，原來葉男是因為和一名女網友見面，發現對方跟照片完全不一樣，便氣得報警處理。

▲警方接到葉男通報趕往現場，但卻沒發現任何嫖娼行為。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

據《看看新聞》報導，葉男半個月前在網路上認識了一名女網友，看照片覺得對方容貌美若天仙，因此便心生愛慕。這段期間，他為了追求女網友，陸續買了口紅、洋娃娃、裙子等禮物送給對方，前前後後約花了2000-3000元（台幣約8800-1.3萬元）左右。

經過一陣子的網路聊天後，兩人決定相約出來見面。葉男當時滿心期待，沒想到看到該名女網友後卻當場傻眼，因為對方不僅跟照片上長得完全不一樣，而且還長得很醜。事後，他覺得自己的感情被欺騙，便要求對方將所有禮物退還。

女網友當時說什麼也不肯還，兩人因此大吵了一架；隨後，葉男為了讓對方難堪，一氣之下便打了110報警。葉男吞吞吐吐地向警方謊稱，「痾...我在這個酒店...就是跟別人做這個...痾...痾這個...嫖娼交易！然後，我感覺我被騙了，這個女的她跟我說做足一個小時，卻沒按照事先的那個...現在我感覺受欺騙了。」

▲葉男與女網友見面，看見對方長相「差很大」，一氣之下便報了警。

事後，被警方要求報上名來時，葉男又說，「痾...算了算了算了。」女警隨後回應，「這個不是你說算了就算了，嫖娼！我們要處理的，同志！」

警方事後到現場檢查，發現未有賣淫嫖娼的痕跡，因此便將葉男帶回警局。由於葉男的確不存在涉嫌賣淫嫖娼的相關情況，卻涉嫌謊報警情，造成公安機關警力浪費，最後，被警方依法行政拘留。