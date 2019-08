美女設計師「買石虎圖」！淚灑直播關臉書…俄羅斯原作者出面回應嗆翻

記者鄒鎮宇/台北報導

觀光局斥資300萬元的國立集集美術館彩繪列車爭議不斷,車廂內的石虎變成獵豹、香蕉及石虎疑似來自圖庫及字體侵權等,而設計師江孟芝坦言的確有購買圖庫,「絕對不是抄襲」,隨後卻將臉書關閉。對此,「石虎圖」的原作者也出面回應,表示自己畫的的確是「獵豹」。

交通部觀光局與台鐵、高鐵合作,花費300萬元請設計師江孟芝操刀,設計全台首座移動美術館國立集集美術館彩繪列車,卻在對外公布時被發現車上的石虎根本就是獵豹,特徵完全不同。

▲左圖為彩繪列車中的石虎,右圖為圖庫的石虎。(圖/左台鐵提供,右翻攝自shutterstock)



▲江孟芝素顏直播談論石虎風波。(圖/翻攝自Facebook/江孟芝 I MengChih Chiang)

江孟芝第一時間表示,當初把石虎簡化設計,才會讓外貌不夠明顯,但說法馬上被打臉,因為圖案與知名圖庫中的圖案幾乎一樣;此時,江孟芝才開直播道歉,坦承「石虎圖」的確是從shutterstock圖庫買的,但強調「絕對不是抄襲」。

整起事件越演越烈,隨著石虎圖被起底購買價疑似300元,車廂內的「5根香蕉」、「座位報紙」,全都被網友發現與國外曾發布過的設計相似,讓人不禁懷疑江孟芝的說法,而江也立刻關閉臉書,不再對外做出回應。

觀光局表示,彩繪列車一列總共4節,目前已經貼好2節,目前確定將石虎圖案都拿掉,貼好的部分會與台鐵溝通調度後重新修復裝貼;還沒貼的部分則會貼上新的圖案,目標在9月底前完成,至於後續費用如何分擔,還有待商議。

▲▼車廂內的香蕉、報紙及字體都惹出爭議。(圖/翻攝自觀光局長周永暉臉書)

▲原圖設計師表示,插畫當初畫的就是獵豹,而非石虎。(圖/翻攝當事人臉書)



「石虎圖」的原作者Катя Молодцова也出面回應,「哇!我從不期望我的插圖會上這種新聞,然後…沒錯,當我畫這系列的插圖時,牠就是一隻獵豹,不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」

據了解,Катя Молодцова是來自俄羅斯莫斯科的插畫家,任職於Shutterstock,專門設計各種類型的插畫。

▼俄羅斯原作者出面回應。(圖/翻攝臉書)