美女設計師「買石虎圖」！淚灑直播關臉書…俄羅斯原作者出面回應嗆翻

記者鄒鎮宇／台北報導

觀光局斥資300萬元的國立集集美術館彩繪列車爭議不斷，車廂內的石虎變成獵豹、香蕉及石虎疑似來自圖庫及字體侵權等，而設計師江孟芝坦言的確有購買圖庫，「絕對不是抄襲」，隨後卻將臉書關閉。對此，「石虎圖」的原作者也出面回應，表示自己畫的的確是「獵豹」。

交通部觀光局與台鐵、高鐵合作，花費300萬元請設計師江孟芝操刀，設計全台首座移動美術館國立集集美術館彩繪列車，卻在對外公布時被發現車上的石虎根本就是獵豹，特徵完全不同。

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▲左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）



▲江孟芝素顏直播談論石虎風波。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

江孟芝第一時間表示，當初把石虎簡化設計，才會讓外貌不夠明顯，但說法馬上被打臉，因為圖案與知名圖庫中的圖案幾乎一樣；此時，江孟芝才開直播道歉，坦承「石虎圖」的確是從shutterstock圖庫買的，但強調「絕對不是抄襲」。

整起事件越演越烈，隨著石虎圖被起底購買價疑似300元，車廂內的「5根香蕉」、「座位報紙」，全都被網友發現與國外曾發布過的設計相似，讓人不禁懷疑江孟芝的說法，而江也立刻關閉臉書，不再對外做出回應。

觀光局表示，彩繪列車一列總共4節，目前已經貼好2節，目前確定將石虎圖案都拿掉，貼好的部分會與台鐵溝通調度後重新修復裝貼；還沒貼的部分則會貼上新的圖案，目標在9月底前完成，至於後續費用如何分擔，還有待商議。

▲▼車廂內的香蕉、報紙及字體都惹出爭議。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

▲原圖設計師表示，插畫當初畫的就是獵豹，而非石虎。（圖／翻攝當事人臉書）



「石虎圖」的原作者Катя Молодцова也出面回應，「哇！我從不期望我的插圖會上這種新聞，然後…沒錯，當我畫這系列的插圖時，牠就是一隻獵豹，不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」

據了解，Катя Молодцова是來自俄羅斯莫斯科的插畫家，任職於Shutterstock，專門設計各種類型的插畫。

▼俄羅斯原作者出面回應。（圖／翻攝臉書）

