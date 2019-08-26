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「台中國家歌劇院」登上日本江之電！全線15車站車廂都能看到

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▲▼ 「台中國家歌劇院」由日本建築師伊東豊雄設計，以「壺中居」外觀與「曲牆」建築結構著稱，獨樹一格的設計曾被路透社列名「世界9大新地標建築」（圖／台中國家歌劇院官網）

▲台中國家歌劇院以「壺中居」外觀與「曲牆」建築結構為名，近日隨著台灣燈會海報登上日本江之電。（圖／台中國家歌劇院官網）

記者林育綾／綜合報導

2020年台灣燈會將在台中舉辦，交通部觀光局積極在日本行銷台中，不但在京急電鐵羽田國際機場站設置廣告牆面，23日再宣佈與日本江之島電鐵股份有限公司（江之電）合作，屆時全線15個車站與車廂內都將看得到「2020台灣燈會在台中」璀璨視覺與台中國家歌劇院（NTT）精緻獨特的建築形象廣告，強化「藝術台中」的城市形象，讓台灣透過藝術被世界看見！

江之電是日本神奈川縣「鎌倉站」到「藤澤站」之間約10公里長的鐵路，因其復古懷舊的車廂以及行駛於海岸旁的美景聞名，其中「鎌倉高校前站」附近的斜坡「日坂」可以同時拍攝到大海和江之電，成為熱門拍攝景點；而斜坡下的平交道則是日本知名漫畫「灌籃高手」中的人氣景點。另外日本三大古都之一鎌倉，擁有超過600年文化財文物古蹟，更是觀光客必訪之地，可預期於江之電露出的廣告，將獲得絕佳效益。

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▲▼交通部觀光局訪日行銷台中，「台中國家歌劇院」登上日本江之電！全線15車站車廂都能看到。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲交通部觀光局長周永暉（左）與台中歌劇院藝術總監邱瑗（右）與宣傳海報合影。（圖／台中國家歌劇院提供，下同）

2020年台灣燈會將於2月8日在台中登場，以「璀璨台中．曙光再旺」為主題，將位於后里馬場及森林園區的主展區打造成「藝想世界」及「雨林秘境」；位於台中市文心森林公園副展區的「童趣樂園」，今年12月21日起即成為闔家同歡、位於市中心的兒童森林園區。

而「台中國家歌劇院」由日本建築師伊東豊雄設計，以「壺中居」外觀與「曲牆」建築結構著稱，獨樹一格的設計曾被路透社列名「世界9大新地標建築」，不僅是熱門旅遊景點，更是國內外藝文愛好者必訪之地。

▲▼交通部觀光局訪日行銷台中，「台中國家歌劇院」登上日本江之電！全線15車站車廂都能看到。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲觀光局推動「台中國家歌劇院」及「2020台灣燈會」聯合宣傳海報，露出於江之電電車車廂內。

台中國家歌劇院表示，作為觀光局推廣藝術觀光的最佳夥伴，將提供客製化的體驗，讓國外旅客語言無礙，日、韓、英、台語訪客可使用多語語音導覽機，還有口碑載道的華、英語專人導覽，都是國內外訪客深度了解歌劇院的最佳管道。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，「感謝觀光局厚愛！有了觀光局國際行銷資源的助力，一定能提升台灣文化能見度。歌劇院自今年12月至明年2月，也將因應東西方節慶氣氛，規劃多種展演活動，歡迎國內外旅客、藝文愛好者來體驗文化，品味台中。」

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關鍵字：台中國家歌劇院,觀光局,台灣燈會,邱瑗,台中旅遊

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