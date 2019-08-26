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日大學生來台踩點「台日32同名車站」　選定松山站出發有特殊意義

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▲▼台日32同名車站活動。（圖／觀光局提供）

▲觀光局號召日本大學生來台踩點「台日32同名車站」，發揮創意宣傳鐵道魅力。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

為宣傳台灣鐵道觀光及小鎮旅遊魅力，交通部觀光局今年再度推出第3彈「台日32同名車站X青春・若旅2019」活動，上午在松山車站揭開活動序幕。觀光局長周永暉表示，今年首次號召及徵選日本四國地區大學生來台，希望他們發揮創意，宣傳台日鐵道觀光魅力，也盼今年能突破日客訪台200萬人次目標。

今年台日32同名車站活動，是以日本四國（愛媛、香川、高知、德島四縣）大學生4人1組為對象，每組必須就「如何促進台日鐵道觀光交流」及「如何宣傳台日鐵道觀光魅力」等題目發揮創意，且登台展現團隊默契與企劃能力。

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▲▼台日32同名車站活動。（圖／觀光局提供）

▲台日32同名車站活動正式展開，選定松山站作為出發點。（圖／觀光局提供）

活動上午在松山車站揭開序幕，周永暉指出，學生們為爭取來台參與活動，莫不使出渾身解數，最後經評選由德島大學、香川大學、高知工科大學與愛媛大學的5組學生脫穎而出，將自8月26日至8月28日，分為北、中、南、東及小鎮組訪台實際走訪體驗台灣鐵道及小鎮魅力。

▲▼台日32同名車站活動。（圖／觀光局提供）

▲觀光局透過推動台日32同名車站活動，期盼更多年輕人來台旅遊，體驗台灣旅遊魅力。（圖／觀光局提供）

他說，活動選定松山站作為出發點，除了台鐵松山站與JR四國松山站是友好車站外（102年締結），同時也是台灣自行車環島1號線的起點（0 km），更具意義。期盼未來學生們能夠邀請更多日本年輕朋友組團來台旅遊、搭火車集章、騎鐵馬壯遊、探索小鎮魅力，編寫自己的青春故事，感受台灣這塊土地的溫度。

觀光局運用台日32同名車站契機，並強化與日本鐵道公司的合作，以推出車廂廣告、相互參加活動等模式在日本市場積極拓展鐵道觀光客源，期許今年度儘速突破日客訪台200萬人次目標。

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關鍵字：台日32同名車站,觀光局,周永暉

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