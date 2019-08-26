快訊／集集彩繪列車「3款新石虎圖」出爐了　涉侵權字體也全改掉

▲集集美術館彩繪列車，3款全新石虎圖案全亮相。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

國立集集美術館彩繪列車亮相後爭議不斷，除了石虎畫成花豹之外，更被爆出根本是購買圖庫作品，連車廂裡頭的字體也有侵權問題。對此，觀光局26日晚間公布全新設計出來的3款新石虎圖案，並一併說明相關問題。

觀光局表示，該彩繪列車專案是由觀光局日月潭國家風景區管理處委託設計團隊執行，總經費中，僅有部分設計費，還包括4節車廂之圖像輸出、窗簾丶座椅椅套等所有內裝訂作、裝貼與卸除施工費、記者會、體驗活動及各項行銷廣告費用等。

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▲左圖為原先彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）

觀光局表示，在有限的預算經費下，設計團隊為充實其設計理念內容，也親自走訪集集，訪談地方相關人士，瞭解在地的文化特色，並希望大家重視石虎棲地環境；但因臨時加入石虎設計，且在審查方面也顯有嚴謹不足，引發社會負面輿情深感抱歉，觀光局也責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。

▲全新石虎圖案，已請特有生物研究保育中心協助審查完竣。（圖／觀光局提供）

針對石虎爭議，觀光局說，在各界的期望下，由設計團隊重新繪製石虎造型後，也請特有生物研究保育中心協助審查完竣。至於康熙字典體疑涉版權問題，經內部討論後決定連同石虎圖案一併作修正，更換為合法使用商業授權的字體。



針對後續彩繪列車問題，觀光局指出，將儘速於9月20日前完成修正作業，相關彩繪設計圖示，均由設計團隊提出採購證明與合法授權保證，後續如衍生侵害第三人合法權益時，依契約規定均由廠商負責並會承擔一切法律責任及費用。觀光局後續會盡監督之責，也會檢討納入專家學者的審查及確認機制。

▲彩繪列車中的字體也被爆涉及侵權，觀光局表示，會連同石虎圖案一併改掉。（圖／觀光局提供）

另為加強集集線鐵道觀光旅遊環境，觀光局也責成日月潭管理處辦理集集線鐵道倉庫活化（集集站、水里站）及週邊公共遊憩空間環境改善，未來可作為遊客服務據點。同時，在管理處車埕服務站轄內，也著手進行將廢棄的車埕國小校舍再活化，重新打造為「鐵道觀光小學堂」，將透過展示鐵道文物及互動式體驗旅遊，讓遊客認識鐵道文化與體驗在地特色。

觀光局表示，與日月潭國家風景區管理處會持續為經營景區品牌特色加值而努力，併祈各界人士不吝指正，如有不足之處當會再加強精進改善作為。