批准售台F-16V戰機惹怒大陸　美國防部長：未來還有更多軍售

▲美國販售F-16V戰機給台灣一事激怒中國。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國國防部長艾思博（Mark Esper）日前接受外媒獨家專訪表示，國防部將中國大陸列為「第一優先」的關注對象，並且比俄羅斯構成了更大的長期威脅；當被問及銷售F-16V給台灣造成大陸憤怒時，他透露，未來還會有更多的對台軍售。

據《福斯新聞》報導，記者問及先前曾販售F-16V戰機給台灣的這個舉動激怒了中國，是否會對美國帶來刺激？艾思博則回應，「這不是第一次販售武器給台灣，當然也不是第一次出售F-16V，所以我認為之後還是會繼續下去（對台軍售）。」記者還提到，這次出售F-16V是處於美中關係極為敏感的時刻，對此艾思博則幽默的表示，「中國似乎一直處於敏感的時刻當中。」

▲美國國防部長艾思博（Mark Esper）表示，之後還會繼續對台軍售。（圖／達志影像／美聯社）

艾思博也指出，中國大陸不僅研究過美國如何使用武器，還學習美國的原則與紀律；所以從長遠來看，中國大陸的經濟實力、政治影響力乃至於他們的雄心壯志都會超過俄國，成為未來的一個大挑戰，「中國是這個部門（國防部）的首要任務，是我們長期的戰略競爭對手。」

他補充說道，「他們（中國）顯然正在專業化並擴大軍隊的能力，以便將美國趕出亞太地區」，中國多年來一直從美國竊取智慧財產權，但由於是一種有組織的國家計劃，所以根本無法阻止。