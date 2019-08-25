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連續3年為「火燒車」26罹難者消災　重要法會各政要到場

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▲鄭文燦出席宏願大千世界舉辦的「護國息災梁皇大法會」。(圖／市府提供)

▲鄭文燦出席宏願大千世界舉辦的「護國息災梁皇大法會」。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

位於蘆竹區的宏願大千世界，25日舉辦「護國息災梁皇大法會」，桃園市長鄭文燦出席法會指出，這場法會的舉辦係因2016年在國道2號發生「遼寧觀光團火燒車事件」時，宏願大千世界住持本藏師父，到場舉辦祈福消災法會，超渡眾生，發願連續舉行3年，今年是功德圓滿的日子，並祈求國家平安無災。▲鄭文燦出席宏願大千世界舉辦的「護國息災梁皇大法會」。(圖／市府提供)

▲鄭文燦由夫人林俞汝陪同出席法會。(圖／市府提供)▼台北市長柯文哲出席法會。（圖／柯粉提供）▲鄭文燦出席宏願大千世界舉辦的「護國息災梁皇大法會」。(圖／市府提供)

宏願大千世界被網路票選為台灣最美的寺廟之一，舉辦多天的「護國息災梁皇大法會」，有台北市長柯文哲、前立法院長王金平、前立委楊麗環等各方人士到場，共同為台灣祈福消災，並超渡眾生。▲鄭文燦出席宏願大千世界舉辦的「護國息災梁皇大法會」。(圖／市府提供)

▲前立法院長王金平(右三）由前立委楊麗環出席法會。（圖／楊慧青提供）

現場鄭文燦也宣讀法師準備的祈願文，祝福市民朋友遠離災難與煩惱，國家社會祥和安定、風調雨順，永無天災人禍與戰爭暴亂，讓人民豐衣足食、健康無憂，國家變得更好；包括市議員林政賢、郭麗華、張桂綿、蘇家明、市府副市長游建華、觀旅局長楊勝評、民政局長湯蕙禎、蘆竹區長邱瑞朝均一同祈福。▲鄭文燦出席宏願大千世界舉辦的「護國息災梁皇大法會」。(圖／市府提供)

▲宏願大千世界被網路票選為台灣最美的寺廟之一。（圖／翻攝自宏願大千世界臉書）

據了解，2016年7月19日在國道2號發生「遼寧觀光團火燒車事件」，造成全車26人被大火活活燒死，除司機外，車內25人都是陸客。宏願大千世界住持本藏師父於那年火燒車事件發生後，罹難者滿七的9月5日，在事故現場，舉行「無國界超薦普渡祈安法會」，並發願連續舉行3年，今年是功德圓滿的日子。

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關鍵字：宏願大千世界,法會,鄭文燦,消災

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