　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

桃園「中秋佳節庇護購好禮」開賣　揪團搶購支持身心障礙者

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

文／時尚家居

（圖／ 桃園市政府勞動局 提供）

桃園市政府勞動局在遠東百貨桃園店舉辦108年「中秋佳節庇護購好禮」聯合促銷記者會。桃園市長鄭文燦、市議員余信憲、勞動局副局長李賢祥、桃園區長陳玉明均一同出席活動，宣告中秋節庇護產品正式開賣！

活動特邀人氣歌手朱俐靜現場開唱，身障街藝造型氣球達人邱壬俊、魔術師ALEX串場演出，並提供免費視障按摩服務，同時表揚108年桃園庇護工場繪畫競賽優選者，及展示優選繪畫作品。各家庇護工場今年特別推出草莓酥、土鳳梨酥、廣式月餅等熱銷商品，歡迎市民朋友揪團搶購！

（圖／ 桃園市政府勞動局 提供）

鄭市長表示，勞動局為協助身障朋友就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場並協助產品推廣，108年編列預算超過1,700萬元，迄今已設立7家庇護工場，提供72名身心障礙者長期穩定的庇護就業。108年已爭取公有基地，如南門公園、勞教大樓、社會住宅等，規劃推動庇護工場，今年預定再增加2至3家庇護工場，可提供更多身障朋友適性就業。

桃園庇護工場今年除中秋節月餅禮盒外，尚有新鮮無毒蔬菜、精緻洗衣服務及洗車優惠專案活動，希望市民踴躍消費，共同支持身心障礙者工作，同時歡迎市民前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」(網址: http://easygo.tycg.gov.tw/)訂購。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
「胖白鹿」加速！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈
郭台銘選總統？柯文哲自爆不當總幹事：我要當社會評論員
竹科工程師爽約艷人妻「1王戰2鳳」　壯漢帶把抓姦..仙人跳下
護國神山擋不了多久！白鹿逼近中颱估中午登陸恆春　午後風雨就來

關鍵字：中秋,桃園庇護工場,中秋節禮品,鄭文燦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

桃園「中秋佳節庇護購好禮」開賣　揪團搶購支持身心障礙者

網美眼霜擦好擦滿你卻用到過期？現在才知道原來可以擦這些地方

Valentino全新小包圈粉女星　Jessica、小S搶先曬出絕美奶茶色與馬卡龍粉色款

5位貴婦狂刷千萬珠寶　信義微風之夜業績破4.6億元　

合拍超有感！信義區驚現「12米高巨無霸奇異果」　搭配漲姿勢教學拯救拍照尷尬癌

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台灣也買得到了　小7獨賣限量10萬瓶

【廣編】威剛集團立萬利與韓國樂天集團攜手打造高階幼兒奶粉品牌

80元喝精品咖啡！限定2個週末「UCC夏日咖啡祭」打彈珠、擲豆遊戲超好玩

四大超商全面下架！蘋果西打爆有懸浮物　「退貨方式」一次看懂　

白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市118家門市加入平抑菜價行列

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

桃園「中秋佳節庇護購好禮」開賣　揪團搶購支持身心障礙者

網美眼霜擦好擦滿你卻用到過期？現在才知道原來可以擦這些地方

Valentino全新小包圈粉女星　Jessica、小S搶先曬出絕美奶茶色與馬卡龍粉色款

5位貴婦狂刷千萬珠寶　信義微風之夜業績破4.6億元　

合拍超有感！信義區驚現「12米高巨無霸奇異果」　搭配漲姿勢教學拯救拍照尷尬癌

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台灣也買得到了　小7獨賣限量10萬瓶

【廣編】威剛集團立萬利與韓國樂天集團攜手打造高階幼兒奶粉品牌

80元喝精品咖啡！限定2個週末「UCC夏日咖啡祭」打彈珠、擲豆遊戲超好玩

四大超商全面下架！蘋果西打爆有懸浮物　「退貨方式」一次看懂　

白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市118家門市加入平抑菜價行列

桃園26歲男酒測0.64　清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保志工

「胖白鹿」加速了！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈

台南又冒登革熱！東區30多歲男自主檢驗確診「因高雄姐姐在老家染病」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要懲罰他

示威不斷！印尼封鎖巴布亞網路　派遣千名軍隊進駐

重申2020「很不想選」　柯文哲：認真做完市長才是上策

中職直播／廖乙忠尋求對猿首勝　翁瑋均先發對決

男想挽回提分手女友　豬隊友竟砍斷女友同學手指

白鹿直撲台灣！台東市區超狂暴雨...招牌強風中猛甩　她緊縮身子低頭突圍

小心這些車！高公局曝7月「十大嚴重超速車號」　最誇張1個月狂飆22天

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

消費熱門新聞

貴婦狂刷千萬 微風之夜業績4...

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台..

限量「Discovery露營商..

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑..

四大超商全面下架！蘋果西打爆有..

合拍超有感！信義區驚現「12米..

小資女打造神級童顏! 這款眼霜..

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

別撲空！「停班停課縣市」全聯1..

中秋「月餅黑馬」月銷170萬顆..

眼霜不過期！還可以擦在這些地方

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

Valentino全新小包圈粉..

美心月餅「快閃音樂亭」限時12..

更多熱門

相關新聞

鄭文燦嗆：韓國瑜「平日市長六日選總統」不切實際

桃園市長鄭文燦23日接受廣播節目主持人汪潔民、簡余晏專訪。提及身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜，鄭文燦批評，對方想要平日當市長、六日選總統的想法根本就不切實際。他評論，從韓國瑜宣布參選總統以來民調趨勢持續走下坡，顯示韓粉難以擴張。

台南麻豆文旦禮盒　網購銷量飆漲4倍

網購人氣鳳凰酥3天熱賣超過400盒

林右昌：可和鄭文燦、潘孟安討論減肥

中秋應景暖心好禮

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更肥

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面