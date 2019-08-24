桃園「中秋佳節庇護購好禮」開賣　揪團搶購支持身心障礙者

文／時尚家居

桃園市政府勞動局在遠東百貨桃園店舉辦108年「中秋佳節庇護購好禮」聯合促銷記者會。桃園市長鄭文燦、市議員余信憲、勞動局副局長李賢祥、桃園區長陳玉明均一同出席活動，宣告中秋節庇護產品正式開賣！

活動特邀人氣歌手朱俐靜現場開唱，身障街藝造型氣球達人邱壬俊、魔術師ALEX串場演出，並提供免費視障按摩服務，同時表揚108年桃園庇護工場繪畫競賽優選者，及展示優選繪畫作品。各家庇護工場今年特別推出草莓酥、土鳳梨酥、廣式月餅等熱銷商品，歡迎市民朋友揪團搶購！

鄭市長表示，勞動局為協助身障朋友就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場並協助產品推廣，108年編列預算超過1,700萬元，迄今已設立7家庇護工場，提供72名身心障礙者長期穩定的庇護就業。108年已爭取公有基地，如南門公園、勞教大樓、社會住宅等，規劃推動庇護工場，今年預定再增加2至3家庇護工場，可提供更多身障朋友適性就業。

桃園庇護工場今年除中秋節月餅禮盒外，尚有新鮮無毒蔬菜、精緻洗衣服務及洗車優惠專案活動，希望市民踴躍消費，共同支持身心障礙者工作，同時歡迎市民前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」(網址: http://easygo.tycg.gov.tw/)訂購。

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