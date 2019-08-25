英擬扣300億英鎊分手費「逼歐盟改協議」　料強生G7攤牌

▲ 外傳英國首相強生會在G7高峰會期間向歐洲理事會主席圖斯克攤牌。G7高峰會於本月24日至26日舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）25日將與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面，但外傳強生打算藉由出席七大工業國（G7）高峰會的機會告訴歐盟，若歐盟不妥協更改脫歐協議，屆時會把390億英鎊分手費大砍300億英鎊，僅支付歐盟90億英鎊、甚至70億英鎊的費用。

綜合英媒週日郵報（Mail on Sunday）、天空新聞台（Sky News）報導，該筆390億英鎊的脫歐分手費是前首相梅伊（Theresa May）與歐盟協商同意的結果，但強生政府的律師團認為，硬脫歐並不會帶來所謂的過渡期相關費用，所以英國政府不需要支付這麼多錢，而分手費應減至90億英鎊、甚至70億英鎊。目前英國首相辦公室並未對此做出回應。

▲ 強生預計於法國時間25日與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面。（圖／路透）

事實上，在強生搭機飛往法國西南部濱海小鎮比亞里茨（Biarritz）時，他就向記者們提到，「我不想要無協議脫歐，但我想跟我們歐盟的朋友說：如果你們也不想要無協議脫歐的話，就必須拋棄『愛爾蘭邊境保障措施』（backstop）…如果圖斯克不想被人當作『無協議先生』（Mr No Deal Brexit）的話，我也希望他記住這一點。」

報導指出，強生在脫歐分手費向歐盟發出的威脅將被視為談判「大棒」（stick），同時在具爭議性的愛爾蘭邊界議題尋求解套。

只不過，根據法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前的說法，即便英國是在未達協議的情況下脫歐，也應該要支付全額的脫歐費用。另名消息人士指出，若英國屆時沒有支付390億英鎊的分手費，此舉等同主權債違約。

▼ 法國總統馬克宏（左）與英國首相強生（右）。（圖／路透）