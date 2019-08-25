總統喊話沒用！破萬人阻止「G7會議進行」　法警動催淚彈＋路障逼撤退

▲抗議G7的人士與警方爆發激烈衝突。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

備受國際專注的G7會議（七大工業集團）於本月25～27日在法國新亞奎丹大區比亞里茨舉行。現場治安交通受到嚴密的監控管理，然而仍出現許多反資本主義運動人士、環保人士、以及其他反全球化的團體現身抗議，甚至與警方出現激烈衝突，法警最終動湧水柱與催淚彈驅離，現場相當混亂。

根據英國《每日郵報》報導，超過9000名反G7的抗議人士，當地時間19日開始陸續進到法國西南部。原先主辦單位表示這將會是場「和平性質」的反制，抗議人士自連結法國與西班牙的橋樑開始，並未爆發衝突。但到了巴約訥（Bayonne）氣氛卻出現轉折，數百名「反資本主義」的抗議群眾開始脫離原本的遊行路線，試圖闖入市中心，大批警力立刻架起路障阻止其前進。

▲抗議民眾試圖突破警方的路障。

多名抗議群眾和警方開始激烈對峙，企圖突破路障，警方最後使用催淚彈與水柱，憤怒群眾在晚間逐間散去，警方逮捕多名主要主事者，但拒絕公開人數與長相。另一場人數更大的遊行則在法國濱海城鎮漢岱（Hendaye）距離比亞里茲約30公里，警方估計約有9000遊行者會出現，但主辦單位表示，將會有超過15000人。

比亞里茲南方約25公里的於呂涅鎮（Urrugne）附近則出現警方與民眾的衝突，共有4名員警受傷，17人遭到逮捕。雖主辦單位認為自己是和平抗議，但多處遊行已出現失控狀態，法國政府已動員超過13000名警力介入。

法國總統馬克宏在會議前曾向全國發表言論，希望各方可以保持冷靜與團結，因為這場會議是各國領導人為應對亞馬遜危機、以及其他分裂問題做討論，如果世界面對的難題在不共同解決，「我們將無法面對所有的重大挑戰。」

▲警方爆發激烈衝突。