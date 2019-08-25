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剛揚言對法加徵關稅　川普抵G7先見馬克宏「我們友誼很特別」

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▲▼G7／川普、馬克宏。（圖／路透）

▲川普與馬克宏單獨進行餐會。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普抵達法國比亞里茨（Biarritz）參加為期3日的G7峰會，他表示，預期在G7後能取得豐碩成果。川普也與今年的主辦人法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）套交情，他表示，即使兩人意見不同，但仍然有「非常特別的友誼」。

川普一抵達後，馬克宏就立刻邀請他進行了2個小時，非預定行程的午餐餐會。兩人也一同坐在露台上首訪，川普表示，本周末結束後會有豐碩成果，他感到非常期待。

川普也炫耀自己與馬克宏的交情，「馬克宏與我的確有很多共同處，我們已經當朋友很久了，每次都會在更親近些，相處得非常融洽，我們關係非常好，我想可說是有著特別的友誼」。

去年於加拿大魁北克的峰會中，川普強硬地先行離開，也拒絕參與發表最後的公報，被問及今年G7峰會進行的如何，川普回應，「到目前為止都很不錯」。不過，川普昨天才重申要對法國葡萄酒徵收關稅，以報復法國向美國主要科技公司課徵新稅，外媒分析，這也可能是馬克宏先找川普單獨會面的原因。

馬克宏則以流利的英語向記者表示，川普是個「非常特別的客人」。他提到，將與川普商討一系列急迫的國際問題，包括伊朗問題所形成的僵局，雙方必須「努力協調」。

路透社報導分析，報導說，由於貿易和氣候變遷等問題引起摩擦，同時伊朗也將是與會領袖的交談重點，這次G7峰會料將不容樂觀。

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關鍵字：G7,G7峰會,川普,馬克宏

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