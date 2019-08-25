酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區24日清晨發生貨車駕駛酒駕撞上環保志工與路人，造成3死4傷慘劇，肇事駕駛朱姓男子接受警方偵訊時坦承有酒駕事實，但他辯稱上大夜班過於疲累、過彎道時打滑失控也是主要肇事原因，警方調閱現場監視畫面卻發現，朱過彎時幾乎沒有減速，到出事地點才緊急剎車已來不及釀成大禍，警方依公共危險、業務過失致死等罪嫌移送桃檢偵辦，檢方晚間以朱男涉犯刑法酒駕致人於死，過失致死罪且有逃亡之虞，檢察官向地院聲請羈押，地院法官晚間12時裁定收押但未禁見。

▲桃園市蘆竹區清晨駕駛貨車失控撞死環保志工駕駛朱姓男子，送往蘆竹分局製作筆錄。（圖／記者沈繼昌攝）

警方24日下午偵訊26歲朱姓男子，朱男說，23日晚間上大夜班，他運送冷凍食品至清晨送完貨後，準備從蘆竹區回到位於龍潭區的公司倉庫還車，再回家休息，其中經過蘆竹區大竹路288巷大彎道時，因沒注意有大轉彎，貨車因而失控打滑，他緊急剎車來不及撞上路旁4輛車肇禍。

▲桃園市蘆竹區清晨駕駛貨車失控撞死環保志工駕駛朱姓男子，蘆竹分局移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌攝）

朱男坦承為上大夜班，有喝威士比飲料提神，約喝了一瓶多一點，但經過一整夜送貨工作，到清晨時已有精神不濟情形，清晨6時許送完貨後準備要上國道二號回龍潭交車時卻發生車禍。

警方指出，朱男事後知道肇事撞死3個人，即將面對龐大的民事賠償費用與官司，驚嚇得不知所措，他自己與隨車的邱姓女友也都受傷掛彩；至於民事賠償部分，因為朱男是下班前開車，涉及酒駕刑責部分，保險公司無法受理酒駕肇事理賠，公司仍應負連帶責任。

蘆竹警分局於下午4時30分許製作筆錄後將朱男依公共危險、業務過失致死等罪嫌移送桃檢偵辦，至於後續死者家屬賠償、貨運公司責任歸屬等民事問題，警方會陸續通知處理，檢方晚間以朱男涉犯刑法酒駕致人於死，過失致死罪且有逃亡之虞，檢察官向地院聲請羈押，地院法官晚間召開羈押庭12時裁定收押但未禁見。

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