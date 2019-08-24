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桃園貨車失控衝撞路邊車輛 ！6環保志工遭撞　3命危、1人卡進車底

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一輛貨車24日清晨6時許在大竹路288巷疑似失控衝撞路旁停放轎車與休旅車，其中有6名旁環保志工被撞擊，警消據報趕往救援處理，其中3人有生命危險、3人輕重傷，目前分別送醫急救，肇事原因還在釐清中。

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨突然失控，衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨突然失控，衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨失控衝向路旁轎車，造成3名命危、3受傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨失控衝向路旁轎車，造成3名命危、3受傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，貨車疑似失控衝撞路邊停靠的休旅車與轎車，造成多名環保志工語錄人受傷，還有人受困於車底，警消趕抵時，其中3人有生命危險，受傷者包括環保志工、路人與貨車乘客，至於肇事原因還在釐清調查。

桃園市消防局現場回報車禍有6名傷患，其中3人有生命危險、1人重傷、2名輕傷，2名輕傷患者為蘆竹區上竹里環保志工，貨車司機則無明顯外傷未送醫。

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨失控衝向路旁轎車，警消處理現場狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨失控衝向路旁轎車，警消處理現場狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

傷者名單如下：
(1)16歲邱姓女性，患者主訴右手腕變形、右臉撕裂傷及右腳擦傷，送林口長庚。（貨車乘客）
(2)62歲李姓男性，患者主訴頭暈、左肩疼痛，送部桃醫院(環保志工)。
(3)62歲林姓女性，患者主訴頭暈、左大腿疼痛，送部桃醫院(環保志工)。
(4)年齡不詳謝姓女性，患者主訴OHCA，送敏盛醫院(環保志工)。
(5)75歲葉姓男性，患者主訴OHCA，送部桃醫院(路人)。
(6)61歲黃姓女性，患者主訴OHCA，送中壢天晟醫院。（環保志工）

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關鍵字：桃園,貨車失控衝撞,3人命危,3受傷

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