國2路肩變快打擋台！酒駕追撞想落跑　黑衣人爆打背心男：嘜造

▲國道2號西向路段本月8日下午上演路肩全武行，疑似酒駕男子肇事想落跑，雙方在國道路肩相互推打。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

本月8日下午有網友經過國道二號桃園路段時，發現2名男子將車停在外側車道後在路肩上演全武行，網友將2人互毆過程拍攝下來，其中1人還被打到流血，國道警察指出，據報處理發現其中穿背心男子涉嫌酒駕，經酒測後酒測值高達0.89，當場依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

根據目擊網友影片資料，這起國道互毆案件發生在8日下午3時30分，地點則在國道二號桃園西向10.3公里處路肩上，2名男子在路肩相互拉扯毆打，身穿黑衣男子緊緊拉住想落跑穿背心男子，在高速公路路肩上演全武行，也嚇壞來往車輛。

拍攝影片網友還說「怎麼辦，要幫他嗎？都被打到流血了，是酒醉吧，是不是酒駕？」影片中開小貨車男子下車勸架，但2人根本置之不理，穿黑衣男子一直追打穿背心男子，背心男子原本不還擊，後來忍不住也還手了，2人就在路肩上彼此互毆。

據警方指出，原來雙方發生追撞，穿背心的廖姓男子酒駕追撞前方穿黑衣許姓男子轎車，許下車發現廖混身酒味，質疑是酒駕肇事，但廖下車查看後就想轉身離去，被打的廖男頭低低想落跑不理會，走路搖搖擺擺，許為阻止廖落跑才出手阻止，雙方進而發生拉扯，當場在路肩上演全武行。

警方到場處理後，發現廖男酒測值高達0.89／毫升，幾乎已達迷醉程度，當場依公共危險罪送辦，廖辯稱當天與同事在新北市新莊區聚餐，喝了幾瓶啤酒後要返回桃園，卻不慎追撞前方轎車，由於雙方暫不提告，廖被依公共危險罪送辦。

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