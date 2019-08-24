桃園26歲男酒測0.64　清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保志工

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區清晨發生的貨車追撞車禍釀成7人死傷慘劇，肇事駕駛經警方酒測後酒測值為0.64，警方調閱現場監視畫面發現，肇事的朱姓駕駛經過轉彎處疑似車速過快，幾乎沒剎車連續追撞路旁停放4輛車輛，正在清掃路邊的環保志工根本閃避不及，其中3人已確認死亡，肇事駕駛目前在醫院戒護治療中。

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨突然失控，衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，肇事駕駛是26歲的朱姓男子，24日清晨6時許由中興路轉入大竹路288巷時，行經大彎道時宜速車速過快，失控後擦撞路邊咖啡色轎車再連續追撞停在路邊的3輛車，另外，朱姓男子偵訊時坦承，清晨跑車時有喝類似威士比飲料提神(含酒精成分)。

▲涉嫌酒駕撞死環保志工與路人的朱姓駕駛，被警方送回蘆竹分局。（圖／記者沈繼昌攝）

警方查出，朱姓駕駛肇禍後，有環保志工、路人被卡在車下，警消花了一段時間才將傷者救出送醫，其中有3人傷勢嚴重，目前已送往醫院急救。警方對肇事駕駛實施呼氣酒精濃度測試，測試值為 0.64，警方戒護送醫治療後已送回交通分隊調查肇事原因。

警方指出，3名死亡名單為年齡不詳謝姓女性（環保志工，送敏盛醫院）75歲葉姓男子（路人，送衛福部桃園醫院）、61歲黃姓婦人（環保志工，送中壢天晟醫院），其他傷者包括朱姓駕駛等4人則陸續接受治療觀察中。

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