最年長網紅「快樂嬤」病逝　潘文忠悼：阿嬤的真實與智慧永存心中

▲快樂嬤病逝。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊粉絲專頁）

記者錢玉紘／綜合報導

全台最年長YouTuber「快樂嬤」在網路上吸引許多粉絲，24日晚間孫女「6YingWei快樂姊」在臉書上證實阿嬤病逝消息，讓許多網友感到難過不捨，湧入臉書悼念。教育部長潘文忠也在留言處表示，「阿嬤的真實與智慧會永遠留存」。



「6YingWei快樂姊」24日晚間在臉書宣布阿嬤病逝的消息，教育部長潘文忠也在貼文底下留言表示，「謝謝66阿嬤帶給我們那麼多快樂的時光，每次看到影片，都彷彿自己在跟長輩講話，阿嬤的真實與智慧會永遠留存在我們心中，阿嬤一路好走。」

請繼續往下閱讀...

貼文目前已經有2.4萬則留言，許多人希望阿嬤「一路好走」，更多人寫下對於這對祖孫的感謝之意，「謝謝阿嬤帶給我們的快樂煮飯回憶」、「每次看到阿嬤的影片，真的都很開心，發自內心的那種。謝謝阿嬤 我會很想很想你的」、「謝謝阿嬤曾帶來給我們快樂的時光，願妳一路好走」、「感謝阿嬤ㄧ路這麼可愛的給予大家這麼多開心的畫面。」

「快樂嬤」劉張秀時常和孫女一起拍片，還有許多古早味料理教學，祖孫間的真實又溫情的互動吸引大批粉絲觀看，YouTube頻道擁更擁有超過20萬訂閱者，還吸引到海外粉絲，先前失智症協會也請她代言過公益活動。



「快樂嬤」其實一開始不是很快樂，丈夫過世後，她常常一個人呆坐在椅子上，不是在數路上有幾台車經過，就是等洗腎車來接她。孫女66見狀，便想辦法讓阿嬤回到快樂的時候2017年4月起，她邀請阿嬤一起拍片，幫助阿嬤重新找回快樂，成為全球首位每天上傳影片的最老YouTuber。