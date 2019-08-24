桃酒駕3死！死者女兒崩潰：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真諷刺

記者王亞志／桃園報導

桃園市蘆竹區24日清晨6時許發生一起奪命車禍！一輛大貨車行經大竹路288巷時，疑似失控衝撞路邊停放的轎車、休旅車，其中有4名環保志工、1名路人遭撞擊，其中3人殞命！事後朱姓肇事駕駛被驗出酒測值高達0.64，其中一位剛下夜班葉姓保全也難逃死劫，他的女兒在太平間認屍後，激動地表示「10年前我被酒駕累犯撞到骨盆碎裂，無法久站，影響生育也沒了工作，當初父親叫我原諒肇事者，沒想到這次父親卻被酒駕者撞死，真是相當諷刺！」





▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨突然失控，衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾在醫院擔任護理師的葉小姐說，10年前某天下班騎車時，被一名酒駕騎士撞到，「整個人飛起來，重重地摔到馬路上！」經送醫檢查後發現骨盆碎裂、脊椎骨折，但她傷病痊癒後，發現自己根本無法久站，也很難受孕。「最後雖然順利懷孕，但是醫生說我無法自然產，只能剖腹生產；另因為不能久站，最後也只能辭去醫院工作」。

最令葉小姐生氣的是，對方竟是酒駕4次的累犯，「對方多次跟我談和解，我爸爸覺得對方很有誠意，也決定原諒他。」

葉小姐沒料到，自己的父親竟被酒駕者撞死，讓家庭破碎。她沉痛地表示，「累犯不應該只是罰錢吊照而已，「罰錢只是政府在賺，死者和家屬的傷痛永遠都在，但肇事者會怕嗎？」

▲一位葉姓保全下班無端遭波及身亡，她的女兒說10年前自己被酒駕累犯撞傷，爸爸要她原諒，沒想到父親竟被酒駕者撞死。（圖／記者王亞志攝）