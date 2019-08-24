台灣民意基金會民調／蔡英文大勝韓國瑜17.4%！政黨支持民進黨逆轉勝藍營

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣民意基金會24日公布最新民調。總統蔡英文以52.1支持度擊敗高雄市長韓國瑜的34.7百分比，小英大勝韓國瑜17.4%。在政黨支持傾向部分，民進黨從7月份支持率27%上升至30.2%，國民黨則從35%下降至29.6%，民進黨成功逆轉勝。

台灣民意基金會民調題目設定「 明年（ 2020 ）總統大選，如果只有民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜一對一 競爭，您傾向支持誰？ 」調查結果，52.1%支持蔡英文，34.7%支持韓國瑜，12.4%尚難決定，0.9%不知道、拒答。

▼台灣民意基金會民調出爐。（圖／翻攝自台灣民意基金會，下同）

換言之，最新民意顯示，在台灣二十歲以上成年人中，有超過半數傾向支持蔡英文，只有三成五傾向支持韓國瑜，蔡英文暫時領先韓國瑜17.4個百分點。和上個月相比，蔡英文支持百分比增加7.1，支持韓國瑜減少5.4個百分點，蔡英文拉大領先差距到17.4個百分點。

台灣民意基金會新聞稿指出，從政黨認同的角度看，蔡英文獲96.8%民進黨認同者支持，而韓國瑜獲83.7%國民黨認同者支持，顯示兩大黨認同者雖都出現了高度整合，但國民黨支持者的凝聚力明顯不如民進黨；在中性選民方面，蔡英文明顯領先韓國瑜14個百分點，擴大了蔡領先韓的差距。

從年齡層的角度看，蔡英文在所有年齡層的支持都超過韓國瑜，甚至包含40至60歲最支持韓國瑜的中壯年族群。若從教育背景角度看，韓國瑜目前除了在專科教育程度者擁有7.5%的領先外，在大學以上教育程度或國中以下教育程度者是全面潰敗，落後蔡英文20到30個百分點；在高中職教育程度選民中，也落後蔡英文至少5個百分點。

另外，台灣人政黨支持傾向部分，題目設定「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，幾個小黨如時代力量、親民黨，還有最近剛成立的台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟等等。在所有這些政黨中，您個人最支持的是哪一黨？」結果顯示30.2%民進黨，29.6%國民黨，8.1%台灣民眾黨，6.7%時代力量，2.5%親民黨，其他小黨皆未能超過百分之二，合計共4%，中性選民 17.8%，1.1%不知道。

與上月同樣的調查相比，國民黨支持者減少5.6個百分點，民進黨增加3.2個百分點，時代力量減少5個百分點，中性選民減少1.8個百分點。由此可見，台灣民眾黨的出現主要是衝擊國民黨和時代力量，短期內對民進黨沒有影響，反而時代力量最近鬧家變似乎有利於民進黨支持者的小幅增長

台灣民意基金會民調執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區為全國，訪問對象是二十歲以上成年人。抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。訪問日期為108年8月19日至108年8月20日。有效樣本1,085人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2.98個百分點。