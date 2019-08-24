陳凝觀批韓國瑜特權辦學　他嗆「我住妳家附近」韓粉挨告罰8千

▲韓粉看政論節目不爽留言嗆「我住妳家附近」挨告判罰8千元。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

網路1名韓粉在2018年看政論節目，但不滿節目中主持人陳凝觀批評當時高雄市長韓國瑜「特權辦學」，認為陳的言論不中立、不客觀，於是在下方留言「我家就住妳家附近」，讓陳凝觀嚇得提告，最後法院判罰8千元，得服勞役8天。

判決書指出，曹姓韓粉在2018年7月間，不滿youtube中的「年代向錢看」節目主持人陳凝觀，在節目中批評當時高雄市長參選人韓國瑜，認為陳的等言論不客觀中立，而心生不滿。

但曹姓粉絲竟不滿在下方留言，「陳凝觀全身上下高檔名牌貨，住在台北市的小豪宅，可以找他聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看而沒格調…。」等語，陳姓主持人緊急向轄區分局提出恐嚇告訴。

但曹姓韓粉到案說明後仍心生不滿，又在2019年11月間在「年代向錢看」節目下方留言恫稱：「我不會再於網路上寫出你住那棟房子，（原發言我也刪了）但我家就住你家附近，大家經常會碰面」、「彼此在路上會經常不期而遇，你心裡會安生嗎？」等語，陳姓主持人看了之後相當害怕。

曹姓韓粉開庭時坦承犯行不諱，所以遭檢察官提起公訴，而台北地院也裁定曹姓韓粉判罰8千元，得服勞役8天。

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