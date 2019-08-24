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他中14億彩券卻遲遲不領獎！「一句話」曝原因讓人超感慨

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▲約瑟夫（Joseph Katalinic）中了史上最大的6000萬加幣（約新台幣14億元）頭獎。（圖／翻攝自推特／@BCLC）

▲85歲的約瑟夫中了6000萬加幣大獎，卻遲遲不想去領獎。（圖／翻攝自推特／@BCLC）

實習記者范芷菱／綜合報導

中樂透後你會不會立刻去領獎？加拿大一名老翁，上（7）月中了6000萬加幣（約台幣14億元）的彩券頭獎後，卻遲遲沒去領獎，隔了一個月後終於前往兌獎。在分享心路歷程表示，他原先想繼續過著平靜的生活，但沒想到發生了一系列事情後讓他體悟「生命遠比獎金還要重要」。

據CBC報導，退休已經20年的約瑟夫（Joseph Katalinic），今年已經85歲，現在居住於列治文（Richmond）。7月26日他到里奇蒙市（Richmond）的一家Seafair Smoke Shop，心血來潮的買了一張Lotto Max彩券，想不到居然中了史上最大的6000萬加幣頭獎。

約瑟夫不相信自己中了頭獎，「我心裡想這不可能是真的，當我看到6000萬時，我瘋了。」他急忙開車前往之前購買的地方對獎，之後又跑去2間便利商店重新確認，才終於相信自己是那一個幸運兒，「我喝了一杯威士忌，我需要它。」這是一種平息緊張不安的方法，約瑟夫還透露，將來可能會選擇更昂貴的威士忌。

▲約瑟夫（Joseph Katalinic）中了史上最大的6000萬加幣（約新台幣14億元）頭獎。（圖／翻攝自推特／@BCLC）

▲約瑟夫他急忙開車前往之前購買的地方對獎，之後又跑去2間便利商店重新確認。（圖／翻攝自推特／@BCLC）

約瑟夫還將這個好消息告訴他的女兒跟女婿，當大家得知有這項巨款時，都高興地擁抱和親吻彼此。這一次的頭獎是不列顛哥倫比亞省史上金額最大的，所以大家都十分好奇幸運兒是誰；不列顛哥倫比亞省彩券公司（BCLC）還在推特上發文表示：「我們很高興能見到得獎者」，但卻始終等不到人出現。

對此約瑟夫表示，一開始就不想這麼早去領獎，想要繼續過著平靜的生活，所以才會把彩券放在銀行保險箱中保管；沒想到本月17日姊姊凱若琳去世，加上他一個半月前才做了膝蓋手術，讓他體悟到了「生命最重要」的哲理，所以決定領獎來享受生活。約瑟夫計畫先帶著家人到夏威夷度假，一行人再到他父母出生的歐洲小鎮弗林弗倫（Flin Flon）看看。

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關鍵字：加拿大,彩券

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