影／「孟晚舟」機場被扣留畫面首度曝光！海關花了3小時搜查盤問

記者邱茀濱／綜合報導

華為財務長「孟晚舟」因涉嫌違反美國對伊朗制裁，在去年於加拿大被逮捕。而在20號舉行完聽證會後，加拿大法院首度曝光孟晚舟去年12月在溫哥華機場被非法扣留的影片，可以看到她在正式被捕前，遭到海關盤問、搜查行李，時間長達3小時。對此，孟晚舟辯護律師認為，搜查和盤問違反了孟晚舟的憲法權利。

綜合媒體報導，經加拿大當局同意，加拿大法院20日公佈了孟晚舟被非法扣留的影片。畫面顯示，孟晚舟穿著藍色的連帽外套配白色上衣，在機場配合著工作人員的盤問，而下一秒又配合著邊境局工作人員搜查行李，整段過程長達3個小時。

▲孟晚舟被拘捕畫面首度曝光。（圖／翻攝燃新聞影片截圖，下同）



孟晚舟表示，期間員警搜查了她的財物，而加拿大邊境局則聲稱對她進行例行的移民檢查，但卻在秘密的刑事調查，因為他們還沒收她的手機，並強迫她交出密碼。

此外，孟晚舟辯護律師也正在尋求獲得美加部門之間的通訊紀錄，以證實她被非法扣留。文件顯示孟晚舟被扣留時曾多次詢問理由，但被告知只可聯絡律師，不能聯絡家人。因此，律師指加拿大的搜查和盤問違反了孟晚舟的憲法權利。

中國外交部長王毅8月3日在會見加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）就曾表示，加方去年12月任意扣押中國公民，在中國社會引起的反響之大，導致中加關係遭遇嚴重困難，所以希望此案能夠盡快落幕，使雙方盡早回到正確健康的軌道。

▲孟晚舟。（圖／路透社）