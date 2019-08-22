加拿大挺「香港集會」　陸外交部駐港公署：停止拿香港事務「刷存在」

▲ 加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland） 。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威活動升級，衝突不斷引起國際關注。對於加拿大近日多次發表涉港言論，大陸外交部駐港公署發言人回應，「加拿大方面屢次對香港事務說三道四、指手畫腳，粗暴干涉中國內政，實質是為暴力違法分子撐腰打氣；我們對此表示強烈不滿和堅決反對，督促立即停止拿香港事務『刷存在』！」

發言人指出，「加方錯誤言論將暴力違法行徑同和平集會混為一談，無視香港警隊依法懲治暴力，卻別有用心地提出所謂各方保持克制，這種是非不分、黑白顛倒的錯誤言論，與當前香港社會和全體市民止暴制亂、恢復秩序的普遍訴求背道而馳。」

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國、組織和個人干預，「我們再次敦促有關國家和政客擺正位置、懸崖勒馬、恪守國際法和國際關係準則。」

▲香港818集會。（圖／記者黃彥傑攝）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）21日針對香港的抗議事件呼籲，各方克制、展開對話並尊重人權。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）與歐盟外交和安全政策高級代表墨格裡尼（Federica Mogherini）17日曾發布聯合聲明指出，「讓人無法接受的暴力事件越來越多，各方應保持冷靜，人民集會的權利跟香港自治權必須得到維護」。

中國駐加拿大使館發言人20日指出，加拿大外長方慧蘭不顧中方嚴正立場，再次發表所謂涉港聲明，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。