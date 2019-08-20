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買彩券中15萬大獎讓他5年不用工作！　幸運男一開工又中1億獎金

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▲▼澳洲夫妻中樂透痛哭，孩子誤以為家裡有人去世。（示意圖／達志影像）

▲男子7年前買彩券中過大獎，如今又再次中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非一名男子7年前買彩券幸運中大獎，獲得7.5萬元南非蘭特（約新台幣15萬元）的高額獎金，讓他用筆錢買了一棟房子還能長達5年不用工作，沒想到最近買彩券又中大獎，贏得6100萬南非蘭特（約新台幣1億2456萬多元），超強運手氣讓眾人忌妒又羨慕。

居住在普敦市郊區米歇爾平原(mitchells plain)的A男，身為3個孩子爸爸的他，於上月27日所開獎的國家彩券中，贏得高達6100萬南非蘭特的大獎，然而7年前他才被幸運女神眷顧過。他表示，「過去5年來，我一直沒有工作，直到最近才找到適合的工作，工作雖然辛苦、需要很多的體力，但我很感激能為家人提供食物。」

A男在沒有中樂透以前，只能和老婆以及3個孩子擠在租來的房子裡，7年前中獎後，他用那筆錢建造了一棟擁有4房的房子，如今在再次中大獎，則想要搬到更大的房子中，「這筆錢將永遠改變我們一家人的生活，我現在可以買一個更大的房子，讓每個孩子都可以擁有自己的臥室，我想投入更多的獎金，以便我的家人再也不會受苦」。

A男被問到連中大獎的秘訣時表示，平時愛買的他，即使當期沒中獎，也不會隨便把舊彩券丟掉，「我有一個專門用來放彩券的抽屜，每當我想要挑選號碼時，便會拿出來作為猜測下次中獎號碼的線索，而這一次總算奏效了」，不過這次他不打算辭掉工作，因為不想讓其他人猜到他就是樂透得主，將會保持低調賺錢繼續買樂透。

ET快訊
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關鍵字：中獎,樂透,彩券,頭獎,南非,mitchells plain,工作

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