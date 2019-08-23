加拿大新創科技展覽　傳統音樂與科技結合

圖、文／Giovanna Sun 小喬

StartupFest是加拿大規模最大的新創科技展覽會。會場分成幾個展區，跟以往我參加過的新創科技展覽會不同的是StartupFest非常的環保，大部分的新創聚會都是在室內，StartupFest的地點是戶外的公園，有草地與湖濱還可以划船。展覽攤位是以帳篷和臨時的篷帳搭出。

ArtupFest是包含在StartupFest其中的一個多媒體藝術特展，新創企業家可展示產品的原型與構想給投資者與參觀大眾。蒙特利爾的藝術氣息濃厚，ArtupFest主旨為讓新創家發表科技結合藝術的產品。

Guillaume Coulombe想建立一個資料庫將魁北克的傳統藝術應用科技保存。他與音樂家和藝術工作者合作開發一個維基平台，並透過音樂與多媒體新創科技重新將魁北克傳統音樂表演用多媒體展演。

Le violon de Jos將魁北克的音樂與傳統踢踏舞運用Podorythmic Board腳踏板演奏，演奏時Robotized Jigger機器人跟著手舞足蹈，軟體同時運行投射在牆上。StageLab讓音樂家現場演奏，並用腳踏版同時打拍。這項新技術目前預備發展醫療與社區學習應用程式，還在研發階段。

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