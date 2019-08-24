柯郭王是否結盟　王金平：目前只有「雙邊會談」沒有三邊

▲▼王金平出席王禪老祖金身揭幔儀式，宗主混元禪師出面迎接。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前立法院長王金平24日上午到台中市參加仙佛寺台中道場王禪老祖金身聖像揭幔典禮，針對韓粉要求開除他和郭台銘黨籍一事，王說，還沒有發生的事不必多想，至於柯郭王是否結盟角逐總統，王說，目前都是雙邊在談，還沒有三邊會談。

禪機山唯心聖教世界和平元點台中道場王禪老祖金身暨太極天七十二天師石雕揭幔典禮上午在台中市舉行，唯心宗主要祭拜鬼谷子，宗主是混元禪師，全台各地都有道場，信徒數十萬人，除王金平外，前交通部長林陵三、台中市副市長楊瓊瓔亦出席，原本市長盧秀燕昨天還答應到場，後來缺席。

▲王金平等人一起為王禪老祖金身揭幔。（圖／記者鄧木卿攝）

王金平要進行揭幔儀式前接受聯訪，有媒體問到，韓粉要求開除他和郭台銘黨籍一事，王說，「我們有什麼要被開除的？呵呵」，黨中央會有自己的做法，還沒有發生的事情也不必多想像。

外傳郭台銘想邀請當競選總部的主委或者是榮譽主委，王金平說，還沒有到這個地步吧？八字還沒有兩撇呀，言之過早。至於為何昨天說和柯不必約見面，王解釋，有必要就約，沒有必要就不必，現在他市政太忙了，如果要見面的話，事實上也很簡單，約一約，大概1、2天內就有見面的場合出現。

而針對柯郭王三人結盟一事，王金平說，結盟的事情大家都沒有所謂真正坐下來談，大概都是雙邊而已，沒有多邊，三人在一起就是多邊，其中的兩個人在一起就是雙邊，現在只有雙邊沒有多邊，而到現在為止，沒有多邊的情況出現，昨天八二三的場合是他和郭受邀去當賓客，去參加這有意義的紀念活動，僅止於此，其他都是個人的想像。