快訊／郭台銘選總統？　柯文哲自爆不當總幹事：我要當社會評論員

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

「郭柯王」23日正式同框，為三方合作踏出第一步。對於三人未來將朝「郭台銘選總統、王金平可能出任競選總部主委或榮譽主委、柯文哲擔任競選總幹事操盤大選兵符」方向合作的說法，柯文哲聞言笑說，「我要去當選舉總幹事喔？」、「像嗎？不是願意不願意，像嗎？」

有媒體爆料未來郭柯王的合作模式，柯文哲24日出席就業博覽會後受訪表示，「這就很可怕，常常報派我的工作，很奇怪，我要去當選舉總幹事喔？」

話鋒一轉，柯文哲還反問記者，「不是啦，像嗎？不是願意不願意，像嗎？」、「要把我拱上去喔？天啊這實在是。」

由於柯文哲對於「郭柯王」進軍2020合作模式語帶保留，對於媒體繼續追問未來會在結盟當中會是何種角色，柯文哲先是說，「有時候理念也是一種結合」。他接著也笑著表示，自己要扮演那種社會賢達、批評的角色，「作為一個社會評論員的角色」，不過看看啦，總是時間還在進行。



其他人也看了這些...

► 出席823砲戰活動 郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

► 823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

► 郭柯王「私下常見面」 蔡沁瑜：郭台銘盼台灣有第三條路可以走