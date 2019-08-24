「郭柯王」合體網友興奮留言　王金平冷回：我跟柯文哲不熟

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

2020動向備受矚目的「郭柯王」三人終於在23日的活動同框，前立法院長王金平在活動結束後也放上三人合照並PO文。另有網友在其他篇文章留言，「很開心看見公道伯與郭董及柯P一塊出現在823紀念音樂會」，但王金平卻回覆「我跟柯文哲不熟」，言論一出引來眾多網友朝聖。

王金平與鴻海創辦人郭台銘及台北市長柯文哲合體，一直是外界關注的焦點。而三人也在23日出席「八二三61週年音樂饗宴」，會後王金平在臉書PO文紀念八二三砲戰，網友表示「左右兩個各懷鬼胎公道伯要小心，不要再重演挺到背骨韓國瑜的難堪事了」，王金平則說「不會啦，我跟郭董是好朋友」。

但在另篇PO文底下也可見有網友對於三人合體相當期待，「很開心看見公道伯與郭董及柯P一塊出現在823紀念音樂會，謝謝您們三人對台灣的付出與貢獻，期待您們三人更進一步的合作！」王金平不諱言「我跟柯文哲不熟」，也吸引大批網友朝聖。

而王金平接著表示「哎呀，鄉親不要這麼興奮，交朋友就是多見幾次，時間久了就會熟了！我跟郭董就是這樣才有好交情的啊！」除此之外，也有網友說「你們會接受背信忘義的果凍嗎？」王金平回應「我做人講義氣」。

▲▼王金平回覆網友留言。（圖／翻攝自王金平臉書）