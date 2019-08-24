見13歲鮮肉流口水...他廁所色喊：你O很大！隔間內脫褲抓屁硬來　少年嚇傻

▲蔡男在公廁猥褻少年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名蔡姓男子2018年初到一間國中打籃球時，見到一名場上打球的13歲少年驚為天人，趁著少年上廁所時向他說，「你小鳥很大」，又強脫少年褲子撫弄生殖器官，再拉少年的手幫自己打手槍。事件曝光後，台中地方法院依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪，判蔡男有期徒刑1年10月，緩刑4年，可上訴。

根據判決書，蔡男2018年2月間打籃球認識少年，2人進而互加臉書、LINE好友，更相約月底再一起打球。不料，當天蔡男邀約少年一同上廁所時，竟出言騷擾，「你小鳥很大」，又擋在廁所門口，突然伸手拉下少年的外褲、內褲，再將少年強拉進隔間廁所，並將門上鎖，用身體擋住警鈴，不顧他的意願，一手抓住少年的性器官抽動、一手抓他的屁股。

但這還沒完，蔡男接著強拉少年的手幫自己打手槍，抱住少年的頭部親吻臉頰，整個過程長達10多分鐘。少年見狀嚇壞，趕緊稱自己要出去打球，才成功脫逃，但蔡男還喝斥「在球場等我」，嚇得少年狂奔回家，隔日向同學談及此事，並告訴導師，全案才曝了光。

蔡男在法院審理時坦承犯行，願意分3期賠償少年30萬元，並積極與被害人家屬取得和解。法官審酌他沒有前科，又具悔意，減刑為1年10月，緩刑4年，為了保障蔡男會如期支付賠償，諭令緩刑期間付保護管束，如未履行賠償，得直接進行民事強制執行名義，情節嚴重的話檢察官還可聲請撤銷緩刑宣告。全案仍可上訴。

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