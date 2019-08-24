男想挽回提分手女友　豬隊友竟砍斷女友同學手指

記者李忠憲／台中報導

張姓男子因不滿謝姓女友提分手，雙方10多人在豐原區水源路超商前談判，女方同學黃姓男子過程中遭男方友人揮西瓜刀砍斷左手小指，所幸送醫治療無生命危險。警方除快速出動快打帶回相關人，也將依法嚴辦。

▲男子想求女友復合，友人竟將女友同學手指砍斷。（圖／民眾提供）

台中市消防局24日凌晨1點多獲報，豐原區水源路上的超商前有人打架受傷，消防隊立刻趕到現場，發現黃姓男子左手小指遭西瓜刀砍斷，手掌也有刀傷，但意識清楚，立刻送往衛福部豐原醫院急救並進行手術，所幸沒有生命危險。



豐原警分局翁子派出所獲報也立刻出動打快，並立即控制現場，將現場人士及行兇西瓜刀全數帶回派出所。據了解，受傷的張男與謝姓女子曾是男女朋友，因謝女提分手，張男心有不甘，相約在超商前談判。

▲警方獲報立刻出動快打控制現場。（圖／記者李忠憲翻攝、民眾提供）

雙方雖各有5、6名友人助陣，雙方一言不合動粗，謝女的黃姓友人遭張男鄧姓友人持西瓜刀往左手掌砍下，黃男左手小指當場斷掉，血流如注。所幸送醫治療後，暫無生命危險。

▲▼救護員為傷者包紮加壓止血，到院後將斷指帶下車。（圖／民眾提供）

警方表示，獲報後立刻出動快打，除將張、鄧2人及其餘在場助勢未動手者帶回派出所，並分依刑法及社維法查處偵辦外，也呼籲民眾，面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

【更多新聞】

►休旅車凌晨空地起火！男坐駕駛座「燒成焦屍」 兒淚崩：爸說想去看醫生

►「雙膝十字韌帶斷過」 女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

►瞎編921大地震被壓後「有法力」 婦騙9人消災解厄詐417萬