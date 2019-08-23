▲為幫朋友排解糾紛，她赴約卻遭男友朋友撿屍。（示意圖／達志影像，與本文當事者無關）

記者戴若涵／高雄報導

台南一名女子妲妲（化名）2017年應邀到高雄一家酒吧，幾杯黃湯下肚便爛醉如泥，不料，妲妲男友的朋友阿義竟藉機將她帶往旅館性侵，過程全用手機錄了下來。橋頭地方法院審理後，依乘機性交罪判他有期徒刑3年8月，可上訴。

根據判決書，妲妲跟阿義是在男友的介紹下認識。阿義2017年7月9日晚間在臉書上邀約妲妲跟另外2名友人一起聚餐喝酒，妲妲隨即南下高雄一間PUB赴約，期間喝了龍舌蘭酒3杯、啤酒數杯，不勝酒力當場意識不清。

阿義凌晨見狀竟趁機將她推上計程車，帶往高雄市一間旅館內，一進房便親吻妲妲的下體並用手指侵犯妲妲。上午8時妲妲逐漸轉醒時，卻因酒醉沒有辦法反抗，遭阿義性侵得逞，事後更驚見身上竟有精液，趕緊搭車離開現場，並告訴男友此事，2日後到醫院驗傷、報警處理。

除此之外，阿義更錄下2人激情交疊的過程，並辯稱，他與妲妲清晨6時許有醒來，當時還有聊天，妲妲還向他說自己與男友吵架心情不好，強調兩人是合意性交。

但橋頭法院查出，妲妲跟阿義才見過3次面，還是為了排解友人紛擾才會隻身赴約，且妲妲告知他人此事時，更不斷哭泣，難認合意性交，依乘機性交罪判阿義有強徒刑3年8月，全案仍可上訴。

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